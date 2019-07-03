对“坑娃”益生菌必须较真

最近，带娃去超市购物，常被推销各类益生菌产品。导购说得天花乱坠——适合婴幼儿食用，且有调节肠胃、改善免疫等强大功能。真的靠谱吗？

日前，有媒体记者对市面上十余款婴幼儿益生菌产品调查发现，国内产品仅1家取得保健食品资质，大多没有标注活菌数量，且一些产品竟添加了二氧化硅、牛初乳粉、木瓜酵素等不适宜婴幼儿食用的成分！

近年来，随着人们营养保健意识的提升，益生菌的“出镜率”越来越高。婴幼儿市场，更成商家必争之地，赛道上的玩家越来越多。从相关调查来看，婴幼儿益生菌产品，有以下特点：一是价格高，这一点无须赘述；二是名目多，“多种进口益生菌发酵”“富含益生元”“复合益生菌风味发酵乳”，概念繁多，让人眼花缭乱；三是信息乱，有的不标明适用人群却声称婴幼儿适用，有些产品的活菌数量写得不清不楚……

“不以规矩，不能成方圆。”婴幼儿益生菌，“完美”印证了这一句古言。目前，相关产品鱼龙混杂，配料暗藏风险，如此“坑娃”，有待强力监管。如何管？在食药品领域，“四个最严”——最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，正释放强大威力。针对“坑娃”的益生菌，也要严格落实“四个最严”，重拳出击，强力治乱。

在标准方面，要建立明确、细致的国家标准，让相关检测、监控等有规可依。在监管方面，一些售价高达百元的产品，代工成本竟不到20元；一些产品乐于炒作概念、夸大功能，甚至不顾相关要求添加影响婴幼儿健康的成分，对此类违反食品安全法、广告法规定等的“操作”，要加大执法力度、频率。此外，在处罚方面，考虑相关产品的目标群体巨大，有必要引入巨额惩罚、惩罚性赔偿等制度，让违法违规企业更有痛感，为消费者利益保驾护航。

（夏凡）