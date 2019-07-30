“特殊配方粉”可以解决婴幼儿过敏?

某些企业生产的婴幼儿配方奶粉具有一定的功能性质，“专为挑食宝宝设计”，能解决婴幼儿过敏等问题。

真相

大多数健康婴儿只需选择母乳喂养或者普通奶粉即可满足需求。在宝宝有特殊状况时，需要医生根据宝宝的具体情况，来判断适合哪种特殊配方婴儿奶粉。

近日，某些企业生产的“配方粉”被市场监管部门勒令停产、召回。国家市场监管总局官网的生产许可信息显示，这些产品实际上均属于“固体饮料”类别，根本不是“特配粉”。

按照国家市场监督管理总局颁布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》中的解释，婴幼儿配方乳粉是指：符合相关法律法规和食品安全国家标准要求，以乳类及乳蛋白制品为主要原料，加入适量的维生素、矿物质和（或）其他成分，仅用物理方法生产加工制成的粉状产品，适用于正常婴幼儿食用。

奶粉的质量安全关系婴幼儿身体健康和生命安全，相比普通配方奶粉，特殊配方奶粉的要求更加严格，准入门槛也更高。我国对婴幼儿特殊配方粉实行非常严格的监督管理，相关法规明确规定，特配食品必须取得食品药品监管部门配方注册，生产企业也必须取得相应特配食品生产许可。

（选自北京市科协《每月“科学”流言榜》）