澳洲益生菌品牌亮相进博会成现场焦点

11月5日到10日， “第二届中国国际进口博览会”在上海国家会展中心举办，本次共有全球150多个国家和地区的3000多家企业参加企业商业展。澳洲益生菌品牌Life-Space携全系列益生菌产品亮相，成为进博会现场的关注焦点之一。

据了解，对于本次参展，Life-Space是“有备而来”，展示了Life-Space旗下覆盖全人群的益生菌产品共30款，包括针对婴幼儿、儿童、成人、孕妇、老人、女性等不同需求人群。产品的独特优势也在展会上进一步推广，包括多菌种、高活菌添加量、采用澳大利亚/美国进口菌粉、添加益生元以及不添加香精、防腐剂、麸质和奶制品等，为中国消费者带来更丰富的选择。

据悉，Life-Space“奶粉伴侣”金装版2’-FL（HMO）系列在本次进博会进行全球首发展示，凭借创新性配方获得广泛关注。该系列产品在原有的益生菌配方中特别添加了2’-FL母乳低聚糖，通过益生菌+益生元的独特配方优势有效支持双歧杆菌的活性，帮助宝宝在生命早期建立健康的微生态。

据介绍，创立于1993年的Life-Space集团是澳洲益生菌市场规模最大的企业之一。根据IRI-Aztec Australia 数据，2018年Life-Space在澳大利亚药房中的市场占有率达到43.8%, 2015-2017年市场占有率的年均复合增长率高达224%,远高于其他竞争对手。2014年，Life-Space通过“跨境电商”进入中国市场，迅速在中国电商平台积累了良好的市场口碑。

Life-Space品牌创始人Craig表示，“依托进博会，我们希望传递Life-Space专业的益生菌品牌形象外，同时感知中国消费脉搏，进一步拓展中国市场。” 未来，Life-Space将持续开展科研创新，继续致力于提供优质的益生菌产品和服务，将科学的健康理念带给更多中国消费者，释放无限大的益生菌健康价值。