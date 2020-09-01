提升婴幼儿配方食品质量 专家加强对中国母乳成分研究

28日，由中国农村技术开发中心指导，中国疾病预防控制营养与健康所主办的“科技助力企业发展供需研讨会”在京召开。与会嘉宾就母乳成分数据库建立、提升婴幼儿配方食品质量等话题进行了探讨。

会议采取线上线下结合的模式，通过企业谈需求、专家谈现状、项目谈支持、大家谈合作四大板块，从不同角度探讨促进项目成果的转化和实现科技成果促进经济发展。

会上，婴幼儿配方企业代表围绕“让中国孩子喝上好奶粉”以及《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》要求，分别从研发数据支持、生产技术创新以及标准修订等方面阐述企业需求。

来自中国疾病预防控制中心营养与健康所的杨振宇、张倩、张坚三位研究员分别介绍了妇幼人群、儿童青少年、老年人群生理特点、营养需要，当前中国特定人群膳食营养于健康状况，为企业研发产品提供了参考建议。

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长赖建强、江南大学食品学院教授周鹏、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学教授张玉梅分别汇报了项目在母乳成分数据库建立、大宗原辅料加工技术和婴幼儿配方奶粉研发进展情况，为全面提升国产婴幼儿配方食品质量和满足市场需求特需乳制品创制提供了数据和技术服务。

会议特别组织临床儿科专家、学会负责人、企业代表和妇幼营养专家进行座谈，从我国临床对特殊医学用途产品需求、婴幼儿配方食品行业发展、中国婴幼儿喂养营养指导等方面进行了线上线下对话，为与会者提供了创新思路，也探讨了科技团队与企业联合研发与科技创新路径。

“基于我国母乳组分的特需乳制品创制及共性关键技术研究”项目团队相关负责人表示，项目团队正努力建立中国母乳成分标准数据库，研究成果有助推动中国人群膳食参考摄入量研究，促进食品安全标准制修订，为制定膳食指南提供数据服务。对重点区域、重点人群实施营养干预，重点解决微量营养素缺乏等问题提供产品服务。