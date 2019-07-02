孩子活泼好动、不服管教，是多动症吗？

本期节目：孩子活泼好动、不服管教，就是多动症？

你身边有“熊孩子”吗？就是那种经常不服管教，顶撞父母老师；一丁点耐心都没有，不会等待；上课不听讲，课后难以独立完成作业……

多动症又称为注意缺陷多动障碍，是一种好发于青少年及儿童的行为障碍。多动症的典型的表现是维持注意困难、行为冲动、以及过度活动。

多动症儿童和一般活泼好动的孩子有什么不一样？

正常儿童也可能表现活泼好动，但好动多表现在特定的情景下，如课后游戏、户外活动等，在需要安静或有纪律约束的场合多能保持不动，在学习、伙伴交往和家庭中表现良好。

而多动症儿童比一般活泼儿童表现要严重，他们注意保持的时间过短、活动水平太高、冲动控制能力太差，在教室、操场、家庭多个场合表现得与年龄不相称。难以独自完成作业，与同龄人相处不好，经常顶撞家长和老师。这些问题损害了孩子的适应能力，即使年龄增长也很难完全恢复，因此不能被视为正常。

多动症会对孩子产生哪些影响？

行为问题。多动症儿童往往容易出现冲动、愤怒、敌对等不良情绪，经常和家长老师对抗，可能会出现逃学、偷窃、攻击他人等行为，约有35%的人出现酗酒甚至吸毒等违法行为。其社会经济地位常常低于其他人，出现反社会行为、药物成瘾、违法犯罪的危险性也是一般人的5-10 倍。

学习问题。有一些孩子到成年后，注意缺陷障碍的症状都已经好转，但由于之前这些问题给他们带来的影响，学习受到了很大的损害，导致他跟同样智力水平的孩子相比，不能达到同样的教育水平。

情绪问题。约20%的多动症儿童可能出现严重激烈的情绪发作，爆发身体或语言的攻击行为，严重影响日常生活和人际关系。成年以后，也难以维持和同事、爱人的亲密关系。

但通过适当的帮助解除了这种障碍，孩子完全可以正常发展，而且可以有很好的前途。正因此，专家强调要早期发现、早期干预。

多动症可以预防吗？

多动症80%是和先天因素有关的，但针对于这些因素，医学上还没有非常有效的预防方法。

但是有些环境因素，是可以进行预防的。比如围产期保健方面，避免接触烟酒；孩子的玩具，要买合格品；注意避免铅污染。

另外，要有适合孩子年龄发展水平的养育方式。如学龄前儿童注意力维持时间在半个小时左右，那就尽量给他安排可以半小时内完成的任务量，或者间歇完成，也能够减少分心、多动这些问题。

专家提醒，如果您发现孩子存在异常问题，一定要重视！容忍孩子慢慢成熟可能对孩子的心理和社会健康造成非常大的危害。

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专家简介

杨莉，世界注意缺陷多动障碍联盟（World Federation of ADHD）副主席，北京大学第六医院儿童心理卫生中心副主任，博士生导师，北京脑科学与类脑研究中心研究员。北京大学医学博士学位。中华医学会儿科学分会发育行为儿科学组专家委员会委员，中国认知科学学会神经教育学分会理事，中国康复医学会儿童康复专业委会委员。

擅长：长期从事ADHD的临床与基础研究工作，主要研究领域包括ADHD的临床诊断与评估、药物与行为治疗、认知神经心理学分子遗传学等方面。

出诊时间：周一上午、周二下午专家门诊