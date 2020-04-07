隔离不隔爱 多动症孩子不孤单

新型冠状病毒肺炎疫情持续好转，但疫情防控还在进行。不少注意缺陷多动障碍（俗称多动症）的儿童家长反映，本想趁着居家的这段时间，多陪陪孩子，好好培养一下亲子关系；但没想到，孩子在家呆久了，没有太多的娱乐方式又没法出去玩，孩子更“叛逆”了：上网课时小动作不断；课后作业很难独立完成；经常顶撞父母，难以管教……

疫情期间，该如何陪伴多动症儿童？孩子的暴躁情绪又该如何缓解？

2020年4月7日10:00，复旦大学附属儿科医院心理科主任医师高鸿云教授和上海市闵行区教育学院心理教研员陈滢老师，受邀做客《健康大讲堂》栏目访谈，来给广大家长和儿童提出一些合理的建议。

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专家简介

高鸿云，主任医师、教授，复旦大学附属儿科医院心理科创建主任，医学博士，中国心理学会注册心理督导师。从事儿童青少年心理咨询和治疗20余年，擅长儿童孤独症、心理发育障碍、儿童多动症、儿童情绪障碍、慢性疾病儿童的心理问题和不明原因的躯体疼痛和不适的诊断和综合治疗。

曾赴美国纽约进修儿童精神医学，接受过中德班系统家庭治疗、催眠治疗连续培训及积极心理治疗和萨提亚家庭治疗连续培训。

历年来担任中国医师协会青春期医学专委会心理行为发育学组副组长，中华医学会精神医学分会儿少组委员，中国女医师协会临床心理专委会委员，上海医学会精神医学分会儿少组副组长 ，上海心理卫生学会常务理事等职，多次应邀担任国际学术会议演讲嘉宾和会议主席，担任国际儿童精神科医生培训项目导师。

陈滢，上海市闵行区教育学院心理教研员，中学高级教师。精神医学学士、心理学硕士、教育学博士在读。上海市中小学心理协会理事，长期从事儿童青少年的心理教学与咨询，以及教师心理培训，从事儿童青少年心理健康工作20年。