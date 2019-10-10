游戏成瘾与儿童精神健康

根据中国互联网络信息中心发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，中国网络游戏用户规模达4.94亿。而由中华医学会精神病学分会、中华预防医学会精神卫生分会、中国医师协会精神科医师分会、中国心理卫生协会、中国药物滥用防治协会联合发布的关于游戏障碍防治的专家共识（2019版）》中提到：“中国多项相关调查研究显示：游戏相关问题的患病率为3.5%-17%，游戏障碍（即通常所说的游戏成瘾）患病率约为5%。游戏障碍者以男性、儿童青少年人群为主”。

在互联网高度发达的今天，许多家长为避免孩子接触网络游戏“斗智斗勇”——没收手机、禁用电脑、设置青少年保护模式……但这仍不能抵御游戏成瘾愈来愈高的发病趋势。青少年儿童及其家长该如何正确直面网络游戏？如果已经发生游戏成瘾，又该怎样去解决？除了游戏成瘾之外，在儿童成长中还有哪些高发的精神健康疾病需要家长重视？

2019年10月11日 周五15:00-16:00，北京回龙观医院成瘾医学科牛雅娟主任将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于游戏成瘾、儿童精神健康的问题，千万不要错过！

专家简介

牛雅娟，知名专家，主任医师，北京回龙观医院成瘾医学中心主任。

中华医学会精神科分会物质依赖学组委员、中国医师协会精神科医师分会成瘾专业委员会委员、中国药物滥用防治协会专家委员会委员、中国控制吸烟协会精神心理控烟专业委员会委员、中国性学会性医学专业委员会委员、北京市女医师协会妇产科专业委员会委员、中国抗衰老学会性健康分会委员、北京市健康科普专家

擅长：酒依赖、抑郁症、游戏障碍、赌博障碍、双相情感障碍的诊断与治疗，性心理咨询。

出诊时间：周一上午 抑郁症门诊、周三上午 两性心理门诊、周三下午 酒药依赖门诊

“游戏成瘾”已被列为精神类疾病

2018年世界卫生组织发布新版《国际疾病分类》，“游戏障碍”，即通常所说的游戏成瘾，被列为疾病。今年5月，经世界卫生大会讨论，最终批准将“游戏成瘾”正式列为疾病，并宣布将这种疾病纳入各国医疗体系。虽然该批准的生效日期为2022年，但“游戏成瘾”确实已经成为一种需要引起广泛重视的疾病。

如何判断是否存在“游戏成瘾”？

新版《国际疾病分类》提出游戏障碍的核心特征为：（1）持续或反复的游戏行为模式，具体表现为失控性游戏行为（如无法控制游戏行为的发生、频率、持续时间、终止时间等），游戏行为成为生活优先事项，尽管游戏造成负面后果（如人际关系破裂、职业或学业受影响、健康损害等）仍然无法停止；（2）游戏行为模式可以是持续性或发作性的，并持续 12 个月，但如果症状足够严重且满足其他诊断要点，持续时间可短于 12 个月；（3）游戏行为模式导致明显的个人、家庭、人际关系、学业、职业或其他重要功能领域损伤。

儿童精神健康问题不容忽视

许多家长认为孩子在儿童期表现出来的过度顽皮、注意力无法集中、喜欢招惹同学、对家人有攻击性等等这些表现会随着生长发育自行消失，但这些可能都是儿童出现精神健康问题的症状表现。如果得不到重视和治疗，除了影响学习成绩之外，还可能造成更为严重的如说谎、偷窃等品行障碍问题，很多儿童期发病的精神心理疾病甚至在成年后仍存在症状。因此，儿童精神健康状况需要得到更多的重视。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！