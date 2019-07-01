读者：近日感觉湿气比较重，可以煲什么汤祛湿？

靓汤姐姐：夏至已过，炎热暑湿的天气已经不知不觉影响大家的生活。有一些人到了夏季，就会不想吃饭、没有胃口以及湿气重，导致出现头重脚轻、浑身乏力的情况。广州近日雨水频繁光顾，让一些人感觉困倦乏力、萎靡不振。

夏季养生仍然要把清热、健脾、祛湿放在首位。大家可以参考之前靓汤姐姐写过的几款夏季健脾祛湿的食疗方。比如扁豆薏米赤小豆脊骨汤，材料包括白扁豆50克、薏米50克、赤小豆50克、脊骨500克（3~4人量），有健脾祛湿、利尿消肿的作用。

还有冬瓜莲子煲小黄鱼汤（带芯莲子50克或干品20克、带皮冬瓜300克、小黄鱼1~2条、生姜适量），有祛暑除烦、清心安神的作用。

平日常用的海带冬瓜薏米煲扇骨、鲜荷叶芡实瘦肉汤、老冬瓜木棉花灯芯花汤等，都有清热祛湿的效果。