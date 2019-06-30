偶尔不勃起，更需心药医
案例：“翁医生，你一定要帮帮我，我的病看不好，老婆就要和我离婚了。”高大帅气的张先生心事重重地出现在男科诊室。经过耐心问诊，我发现，张先生一向夫妻房事和谐，但因家里老人急着抱孙子，经常旁敲侧击地提醒。这给他们小夫妻很大的压力，近半年时间里，他有时会出现临阵不举、有心无力的情况。他自述夜间有勃起，晨勃也不错，情爱电影的刺激反应都很好，就是不知道为什么性生活时就不行。而且，越想“起来”越不行，要是感到爱人稍有不满意，就瞬间软下来了。他爱人对此意见很大，自己也心急如焚，来救助医生。
仔细问诊后，我发现他勃起不佳的原因主要来自心理因素，如生育压力、伴侣带来的压力等。面对这种情况，男性朋友们不要过于心急，应主要从以下两方面“对症下药”。
一要做好自我调适。生活尽量常态化，保持原有的生活习惯，均衡饮食；保持轻松的心态，可以尝试听轻音乐、友人小聚、郊游；适当阅读，增进备孕知识；增进性爱知识，更和谐地同房；性生活前，夫妻双方都要全身心投入，以激起充分的性兴奋；性爱时要尽量放松自己，减少思想顾虑，享受性爱过程；调整性生活时间，可以选择休息至半夜或晨起同房。
二要寻求性伴侣的配合。在改善、恢复性功能的治疗中，妻子扮演非常重要的角色。国外的学者称“妻子是丈夫最好的性治疗师”，女方不苛责，尽量多点理解包容，多点鼓励，这样双方才能共同拥有性福。
一般采取以上措施后，情况会有不同程度的改善，个别压力过大的患者，可以辅以药物来度过这一特殊时期。如果自我处理后效果不太理想，要及时到正规医院就诊。▲
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