杭州采荷社区卫生服务中心举办高血压义诊科普宣传项目

5月17日“世界高血压日”期间，为了让社区居民了解高血压的防治知识，知晓自己的血压水平，提高居民群众对高血压危害的认识，增强居民的自我保健意识，杭州市江干区泽大心脏康复指导中心联合杭州采荷社区卫生服务中心在辖区开展了“达标降压防治心脑血管病”主题宣传活动。

活动以义诊咨询、免费测血压血糖、发放健康资料、科普讲座等形式开展。活动现场，对前来参加活动的社区居民测量血压、健康咨询并发放宣传材料，对新发现的高血压患者进行登记，并纳入社区高血压管理。倡导居民合理营养、清淡饮食、戒烟限酒、适度运动、心理平衡，科学有效防治高血压。鼓励高血压患者或高危个体接受定期的健康指导和健康体检。

杭州采荷街道社区卫生服务中心主任医师卢跃棣参与义诊，并向广大患者和公众作“达标降压防治心脑血管病”的科普讲座，介绍高血压患者健康生活的要点：良好的生活习惯能帮助您控制血压，尤其是以下四个方面很重要，一是少吃盐，多吃蔬菜；二是要放松心境，少熬夜，保证充足的睡眠，压力大，精神紧张都不利于控制血压；三是适量运动；四是常测血压，保持血压达标很重要。

据了解，此次世界高血压日免费义诊，是“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目暨“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动的一部分。“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光亲自牵头、施维雅中国大力支持。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。