湖南武冈开启“心健康公益行动”建设胸痛中心
近日，心健康公益行动计划暨胸痛中心建设启动会在湖南省武冈市正式启动。来自武冈市全市各医院、各乡镇卫生院、社区卫生服务中心负责人等300余人参会。
会上，武冈市卫健局、市人民医院负责人致欢迎辞。人民医院心内科责任人介绍了胸痛中心建设项目。胸痛中心是由心血管内科、急诊科、呼吸内科、检验科、影像科等多科室联合协作组成，采用快速、标准化的诊断方案，为胸痛患者提供更准确、更快速的诊疗通道，实现从患者发病、120转运到入院后影像检查、紧急抢救等过称的无缝对接，第一时间建设起患者生命急救的绿色通道。
会上，湖南省人民医院潘宏伟、邵阳市中心医院刘鹏分别以《胸痛中心建设经验分享》、《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药》为题作要点解读。
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