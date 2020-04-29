精诚协作市县胸痛中心无缝连接挽救年轻生命

4月28日，陕西省安康市石泉县医院急诊科像往常一样进行着晨交班。“来了一名胸痛患者！胸痛症状明显，已安排在急诊抢救室！”胸痛预检分诊的护士紧急向医生汇报道。

接诊医生立即赶到抢救室，嘱护士测量患者双上肢血压，监测生命体征，给予吸氧、建立静脉通路，同时进行心电图检查并详细询问患者病史，得知患者刘某于今晨6点无明显诱因突感胸痛，伴大汗有濒死感，在家人的陪送下来到医院就诊。

“心电图显示 II、III、aVFST段抬高，提示急性下壁心肌梗塞，患者为急性下壁心肌梗塞，给予静脉采血（血常规、肾功、电解质、凝血四项+D2聚体、心梗三联）等项目，阿司匹林+氯吡格雷各300mg嚼服并静脉给予肝素化抗凝治疗，立即联系联系心内科会诊！”

“时间就是心肌，时间就是生命。”是心肌梗死病人救治的基本原则。经再次评估患者病情后，出诊医师将患者病情、临床资料，传输至胸痛中心心脏康复群，向安康市中心医院胸痛中心专家汇报情况。在评估患者无溶栓禁忌症后，立即告知刘某家属急性心肌梗死的危险性及采取溶栓治疗的必要性，与家属签署溶栓知情同意书。

为患者进行静脉溶栓治疗期间，医护人员密切观察患者病情变化，当刘某自诉胸痛症状有所缓解后，医护们悬着的心终于放了下来。溶栓结束后，接诊医生再次与家属沟通：“目前患者情况稳定，观察2小时若无异常情况，建议转入上级医院行急诊PCI治疗。” 经家属同意后，石泉县医院再次与安康市中心医院胸痛中心取得联系，患者刘某11点38分到达安康市中心医院导管室，12点00分行冠脉造影检查发现心脏血管确有血栓堵塞情况并已采取对症治疗，截止目前该患者生命体征平稳。

石泉县医院胸痛中心成立后，该院积极制订各类胸痛诊治流程，整合院内外优势资源，将先救治后缴费、上级医院胸痛中心远程指导、急救绿色通道结合在一起，在该院急诊科、胸痛中心和安康市中心医院的指导协助下，通过团队精诚合作、无缝链接，争分夺秒挽救了刘某宝贵的生命，完美地演绎了市县胸痛中心联合高效的救治模式。（石泉县卫健局供稿 作者：曹靖 陈亚会）