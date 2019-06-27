保心护肾——糖尿病患者不得不重视的两件事

我国是糖尿病的发病大国，成年人中几乎每十人就有一人患病。糖尿病早期症状不明显，容易被忽略，超过50%的患者在出现严重并发症之后才知晓自己患有糖尿病，而糖尿病患者的心血管病风险、慢性肾脏疾病则是患者的主要健康威胁。所以糖尿病在我国有着知晓率低、治疗率低、致残致死率高的特点。因此无论是糖尿病患者还是健康人群，都应尽早了解糖尿病及其常见并发症。

2019年6月28日（周五）15:00，中华医学会糖尿病分会主任委员、南京大学鼓楼医院内分泌科主任朱大龙将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于糖尿病患者防治心肾并发症的问题，千万不要错过！

专家简介

朱大龙，南京鼓楼医院内分泌科主任，医学博士，主任医师，南京大学、北京协和医学院、南京医科大学博士生导师，博士后导师。

享受国务院政府特殊津贴，任中华医学会糖尿病学分会主任委员，亚洲糖尿病研究协会执行委员会理事，中华医学会糖尿病学分会再生医学学组名誉组长，中国医疗保健国际交流促进会糖尿病分会副会长，江苏省医学会内分泌学会候任主任委员，江苏省医学会糖尿病学会名誉主任委员。

擅长：糖尿病的分型及诊治、甲状腺疾病、肾上腺疾病、垂体疾病、性腺发育不全。

出诊时间：周二上午

20%~40%的糖尿病患者发生糖尿病肾病

中国Ⅱ型糖尿病防治指南（2017年版）指出，我国约20%~40%的糖尿病患者合并糖尿病肾病。糖尿病肾病通常进展快速，一旦进入大量蛋白尿期，糖尿病肾病发展至终末期的速度是其他类型肾病的十倍以上。由于这种类型的肾病存在复杂的代谢紊乱，一旦发展到终末期肾脏病，会比其他肾脏疾病的治疗更加棘手，预后相对更差。

糖尿病患者发生心脏病和中风的风险会提高2-3倍

心血管合并症是糖尿病伴慢性肾脏病患者的主要死因。而心血管风险高危的糖尿病患者，同时也是肾脏病的高风险人群，二者具有共同的危险因素，如高血糖、高血压、脂代谢异常、肥胖等。所以除了降糖之外，控制血压、保持健康体重、健康饮食也是非常重要的因素。

降糖、保心、护肾三者缺一不可

血糖控制在一定范围内确实可以有效降低心肾并发症发生的概率，但仍有一部分糖尿病患者血糖控制得不错，却还是被这些并发症“找上门来”。在监测血糖的同时建议定期到医院检查心肾功能，早预防、早发现、早治疗，以免引发更严重的疾病，造成不可挽回的后果。

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