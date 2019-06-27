保心护肾——糖尿病患者不得不重视的两件事
我国是糖尿病的发病大国，成年人中几乎每十人就有一人患病。糖尿病早期症状不明显，容易被忽略，超过50%的患者在出现严重并发症之后才知晓自己患有糖尿病，而糖尿病患者的心血管病风险、慢性肾脏疾病则是患者的主要健康威胁。所以糖尿病在我国有着知晓率低、治疗率低、致残致死率高的特点。因此无论是糖尿病患者还是健康人群，都应尽早了解糖尿病及其常见并发症。
2019年6月28日（周五）15:00，中华医学会糖尿病分会主任委员、南京大学鼓楼医院内分泌科主任朱大龙将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于糖尿病患者防治心肾并发症的问题，千万不要错过！
专家简介
朱大龙，南京鼓楼医院内分泌科主任，医学博士，主任医师，南京大学、北京协和医学院、南京医科大学博士生导师，博士后导师。
享受国务院政府特殊津贴，任中华医学会糖尿病学分会主任委员，亚洲糖尿病研究协会执行委员会理事，中华医学会糖尿病学分会再生医学学组名誉组长，中国医疗保健国际交流促进会糖尿病分会副会长，江苏省医学会内分泌学会候任主任委员，江苏省医学会糖尿病学会名誉主任委员。
擅长：糖尿病的分型及诊治、甲状腺疾病、肾上腺疾病、垂体疾病、性腺发育不全。
出诊时间：周二上午
20%~40%的糖尿病患者发生糖尿病肾病
中国Ⅱ型糖尿病防治指南（2017年版）指出，我国约20%~40%的糖尿病患者合并糖尿病肾病。糖尿病肾病通常进展快速，一旦进入大量蛋白尿期，糖尿病肾病发展至终末期的速度是其他类型肾病的十倍以上。由于这种类型的肾病存在复杂的代谢紊乱，一旦发展到终末期肾脏病，会比其他肾脏疾病的治疗更加棘手，预后相对更差。
糖尿病患者发生心脏病和中风的风险会提高2-3倍
心血管合并症是糖尿病伴慢性肾脏病患者的主要死因。而心血管风险高危的糖尿病患者，同时也是肾脏病的高风险人群，二者具有共同的危险因素，如高血糖、高血压、脂代谢异常、肥胖等。所以除了降糖之外，控制血压、保持健康体重、健康饮食也是非常重要的因素。
降糖、保心、护肾三者缺一不可
血糖控制在一定范围内确实可以有效降低心肾并发症发生的概率，但仍有一部分糖尿病患者血糖控制得不错，却还是被这些并发症“找上门来”。在监测血糖的同时建议定期到医院检查心肾功能，早预防、早发现、早治疗，以免引发更严重的疾病，造成不可挽回的后果。
如何提问和收看直播：
一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。
直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。
二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。
重要提示：
提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。
人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn