DBS戒除药物成瘾十问

1.什么是DBS戒除药物成瘾？

答：DBS指脑深部电刺激，俗称脑起搏器，由“电极、延伸导线、脉冲发生器”三部分组成，是20世纪80年代发展起来的一项新技术，其工作原理是由神经外科医师利用立体定向技术，将DBS电极精准地植入到大脑内与疾病相关部位，通过脉冲发生器发射电脉冲，对大脑深部的神经元功能进行调节。

DBS是人类首次将“电”作为一种干预措施，直接作用于大脑深部的神经元。它的出现，为神经和精神疾病的治疗打开了一扇新的大门。

DBS最早应用于运动障碍性疾病的治疗，如帕金森病，目前在临床应用上已经非常成熟，每年全球有数万帕金森病患者植入脑起搏器。而DBS戒除成瘾就是将DBS电极植入到大脑内与成瘾相关的部位，通过电刺激调节这些部位的神经元功能，降低其对成瘾药物的渴求，从根本上实现戒除药物成瘾的目的。

2.经过DBS植入后，能彻底去除药物成瘾吗？

答：成瘾药物给人带来的瘾有两种：一种是身体上的瘾，即躯体依赖；一种是心理上的瘾，即心理依赖，也叫“心瘾”。正是由于“心瘾”的强烈作用和长期存在，才导致成瘾难以戒除。

对于躯体依赖，目前有比较完备的药物治疗方案；而对于“心瘾”，传统疗法疗效不佳。植入DBS后，医生会对刺激参数进行设定和调节，如同拿遥控器对空调的温度进行调节一样，可以调大、调小治疗参数。在达到一定的刺激参数时，病人的“心瘾”会明显降低；同时，随着时间的推移，“心瘾”会逐渐消失，患者大脑由于成瘾药物长期刺激产生的病态变化也可以基本恢复，并可以完全回归正常的生活。

每个患者都是独立的个体，对电刺激的反应不一样，因此，每个人都需要自身特异性的刺激参数。医生会为每位患者设定个体化的刺激参数，以实现降低并彻底戒除药物成瘾的目的，这需要一个“调节-适应-再调节”的过程。

3. DBS戒除药物成瘾有什么副作用吗？答：DBS戒除药物成瘾，要通过立体定向手术植入脑起搏器。这是一种微创手术，其核心步骤是将两根直径为1.27mm的电极精准地植入到大脑特定的位置。目前，世界范围内已经有20多万人接受了同类DBS植入手术治疗帕金森病和其他神经精神疾病，其安全性得到广泛验证。

刚打开电刺激时，患者对刺激会有异常反应，比如兴奋、精力旺盛、睡得比平时晚等，这是大脑接受电刺激后的正常反应，通常1～3天后人体就能适应；并且这种刺激反应与刺激参数相关，当把参数调小，反应就会消失。从该技术的临床应用历史和多年的戒除药物成瘾临床实践看，DBS戒除药物成瘾无长期、不可逆的副作用，这也是该疗法最大的优势。

4.截至目前，DBS戒除药物成瘾研究开展了多长时间？

答：国内外DBS戒除药物成瘾的研究大都在2007～2011年间展开。唐都医院从2009年开展DBS戒除药物成瘾的临床研究，2012年，又与景昱医疗合作，研发戒除药物成瘾产品，并于2014年将戒除药物成瘾DBS产品正式用于临床试验。

5. 什么样的情况可以接受DBS戒除药物成瘾？

答：如果一个人使用成瘾药物的时间达到3年以上，且尝试了3次以上的正规戒除成瘾治疗但都未成功，此时可考虑DBS疗法。在入院前，通常要求药物成瘾人员完成生理脱毒，即尿检阴性，身体上的急性戒断症状消失，这一过程一般历时10～14天。此外，药物成瘾人员需要有戒除药物成瘾的意愿并自愿接受DBS疗法，同时其家人能够给予相应的支持，配合完成DBS开机后的随访。最后，在患者的年龄要求上，经专家会讨论，目前暂时定义为18～50周岁。

6.目前，接受过DBS戒除药物成瘾的患者情况如何？

答：2014年，唐都医院成功为8例海洛因成瘾患者进行了DBS临床试验，并进行了长期的随访观察。至今，在8例患者中，有5例未复吸，有2例复吸，有1例失随访；5例未复吸的人员均已过上正常人的生活，并有了工作，成功回归社会。相关研究成果也于今年发表在神经调控领域国外专业杂志——《Brian Stimulation》(2019 (12) : 175-183) 上。

7. DBS戒除药物成瘾有哪些注意事项？答：DBS戒除药物成瘾是通过刺激参数的调整来降低患者对成瘾药物的渴求，提高其拒绝成瘾药物的能力。首先，这一参数调整过程，也即对DBS刺激适应的过程，每个患者所需要的时间并不一样，通常在3个月以内，因此需要患者在这一过程中保持耐心，并及时向医生汇报真实的心理感受，以便医生及时调整刺激参数。其次，DBS治疗后，患者通常又回到原来的环境，难以避免与之前的“毒友”的接触，所以，专家建议，DBS治疗后，要尽量避免与之前的“毒友”接触，杜绝诱发再次成瘾的可能。再次，依据对前期的病例研究，建议DBS治疗后的患者不要大量饮酒。最后，DBS治疗后，如果患者要做磁共振检查，需要在医生的指导下进行，这是DBS治疗后，所有患者都要注意的问题。

8. DBS治疗后，又复发了该怎么办？

答：再次复发后，通常的做法是要求患者及时联系医生，再次完成生理脱毒，同时调节刺激参数。目前，DBS治疗后仍有部分患者复发，这也是专家未来继续研究的方向——如何进一步提高治疗效果。

9.药物成瘾去除后，植入的器械是否可以取出来？

答：可以。依据前期经验，DBS戒除药物成瘾后，如果能保持两年未再次成瘾，就能够保持长期不成瘾（5年）。前期的患者在DBS刺激两年后，实际上已未再继续给予刺激治疗。因此，有理由相信，与帕金森病等的DBS治疗不同，戒除药物成瘾后，DBS设备不需要终身植入到体内，可以在保持2年的情况下取出。当然，目前还需要更多的样本量来进一步证实。

10.开展DBS戒除药物成瘾碰到的困难有哪些？

答：对DBS戒除药物成瘾不了解，特别是担心DBS戒除药物成瘾的副作用、长期有效性和安全性等。

DBS疗法虽然是一项很新的技术，但也是在大量的、前期可靠的研究基础上发展而来的。目前很多人，包括患者、专家教授等，对该疗法的认识都不够全面。实际上，与这一疗法密切相关的DBS手术技术在临床上已经应用了20多年，临床上DBS植入技术很完善。与毁损手术相比，DBS手术对脑组织基本不造成损伤、电极植入过程可逆、参数可调节，具备安全可靠的理论基础。5年的初步随访结果显示，其具有较好的疗效。同时，治疗中应用到的DBS产品，整合了近年来的多种成瘾机理，是医生和工程师密切合作研发的专门用于戒除药物成瘾的最新科技成果。

虽然DBS戒除药物成瘾疗法的疗效仍需更大样本量的临床试验予以验证，但在前期的临床试验中，人们已经看到了这一疗法为部分患者带来的积极改变，因此，希望有更多的人能更客观、全面地了解这项技术，也希望这一疗法能让更多患者摆脱“毒魔”的困扰。 （王学廉 时杰）