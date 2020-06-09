烟酒刺激 当心连累口腔患癌

42岁的李先生，抽烟喝酒20多年了，4个月前感觉舌头底下有个肿物来到医院，被确诊为口腔癌。最终，颌面外科团队为患者实施了全麻下行全舌全口底切除+颌双颈联合根治+左侧胸大肌转移修复术。由于肿瘤原发灶较大，术中仅保留部分舌根及双侧下颌升支，舌骨上行间室切除。缺损的部位采取同侧的胸大肌转移修复，预防性气管切开。走了这一遭，李先生抽烟喝酒的嗜好算是彻底断了。但是老烟民、老酒民们，口腔癌可不是开玩笑，搞不好真能要命。

相较于其他器官癌症，口腔癌属于小众癌种。但全世界口腔癌每年新发病例仍约有26.3万例，死亡13万左右，65岁以上人群达一半以上，且约2/3发生在发展中国家。我国每年新发病例约4.56万。

口腔癌和身体其他部位的肿瘤一样，它的形成是一个多步骤多灶性的生物学过程。注意，局部刺激是口腔癌的主要致病因素，除了不好的口腔卫生和不良的膳食生活习惯外，烟酒的局部刺激是一个重要因素。

酒精经常被看作是癌症发生的促进剂，而烟草中的苯并芘、烟酰胺等均为化学性致癌因素，烟酒对口腔黏膜的热辣刺激、烟雾灼伤等这些物理性刺激，也对口腔癌的发生具有非常直接的作用。

吃饭、说话，口腔的重要性不言而喻。一旦口腔癌发生，不但牵涉预后的问题，还要考虑术后的面部外形和口腔功能修复，以及社会功能的恢复等问题，因此在口腔癌根治的前提下，医生会尽最大可能修复患者外形和口腔功能，同时修复也是根治的保障。

随着显微外科和整形外科技术的不断发展和进步，现代医疗手段可以帮助患者重建口腔颌面部的软硬组织缺损，比如利用前臂皮瓣、股前外侧皮瓣、胸大肌皮瓣及背阔肌皮瓣等软组织皮瓣修复舌、颊、口底以及面部的缺损等，可以利用腓骨瓣、髂骨瓣、肩胛骨瓣等修复下颌骨、上颌骨以及眶底的硬组织缺损等。

口腔癌也能够早期发现。对于久治不愈的溃疡，伴有疼痛的白斑等都要倍加小心，及早处理。口腔癌和局部刺激密切相关，因此对于口腔内的残根残冠锐牙尖，有害无益的不良修复体，都要尽早修拔更换。适当自律，养成良好的饮食习惯，进食时要尽可能少地让口腔遭受过辣、过烫等刺激；戒除咬颊、咬舌、咬嘴唇这些不良习惯，必须要戒除烟酒、槟榔这些不良嗜好。

文/李华（北京清华长庚医院）