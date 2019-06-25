想靠吃几颗酵素梅减肥 杭州28岁女子十天吃出肝病

家住杭州临安的曹女士（化名）今年28岁，160cm的个子，134斤，素来身体倍儿棒。她在一家企业做财务工作，最近她看到同事在吃一种减肥药，名叫“酵素梅”，看着同事吃了几个月,减肥效果不错，她也心动了，请同事替她从网上买了几盒，自己也开始吃起来。

十天左右，她感觉全身无力，以为是中暑了。在手臂上刮了刮痧，似乎略有好转，可过了两天，她不仅身乏体困，连胃口也变差了，而且情况还在不断变糟，晚上还会呕吐，小便也变黄了，还伴有皮肤瘙痒，这下她知道自己肯定遭殃了。

于是，她急忙赶到临安区人民医院就诊，血检发现各项肝功能指标异常。在当地医生的建议下，她连夜赶到杭州市西溪医院就诊。

市西溪医院肝病科副主任金巧菲接诊了曹女士，通过仔细问诊及检查，初步认定这是一例药物引起的“胆汁淤积性肝病”，才出现了没有力气、胃口差、小便黄、皮肤瘙痒等症状。

据悉，“胆汁淤积性肝病”是由各种原因引起的胆汁生成、分泌和排泄障碍。肝内胆汁淤积常见原因有病毒性肝炎、药物性肝损害和原发性胆汁性肝硬化等。

曹女士经系列检查结合病史，基本考虑是“酵素梅”惹得祸，导致了药物性肝损害。据了解，“酵素梅”是青梅通过加入多种特殊物质经多道程序加工的产品。相同的产品，不同的人会产生不同的反应。

肝病科主任刘惠敏提醒，减肥药中大多会添加有利尿作用的药物成分，来达到减肥的目的，并且这些减肥药基本需经肝脏代谢，滥用减肥药难免会损伤肝脏的健康，引起药物性肝炎甚或肝衰竭，此等例子见诸报端也不少。像曹女士这样，没有在专业人士指导下，也不知道“酵素梅”里暗藏的成分，盲目跟风随意网购服用，这是不当之举。

对于减肥，在脂肪肝门诊坐诊近十年的金巧菲副主任也给出了建议：减肥不要把希望全寄托在减肥药上，以为吞几片药就能立竿见影，这是靠不住的也是不科学的。一口吃不成一个胖子，吃出来的毛病还得靠吃回去，因此应该控制每天总热量的前提下，均衡膳食，合理运动，戒烟限酒，身心愉悦地科学减肥，况且肥胖人群中多伴有脂肪肝，而脂肪肝更易受伤，因此减肥还是在专业人士指导下比较好。（记者 何丽娜）