新春佳节，各种美食异常丰富，喝酒也在所难免。然而，对于一些患有酒精性肝病的人群来说，喝酒却是一件不妙的事。广州市第八人民医院院长、广州市突发公共卫生事件应急专家委员会委员兼突发急性传染病医疗救治专家组组长雷春亮表示，肝病患者尤其是酒精性肝病患者，过年期间应该加强自我约束，最好是戒酒，或者控制饮酒量，尽量饮用低度酒或不含酒精的饮料。

健康利是

肝病患者尤其是酒精性肝病患者，过年期间应该加强自我约束，最好戒酒，或控制饮酒量，尽量饮用低度酒或不含酒精的饮料，要避免空腹饮酒。

酒精性肝病，春节易急性发作

雷春亮介绍，其实现在大多数患者都有很好的自我保健意识，平常都能做到按时吃药、合理进食、适度运动、劳逸结合、定期复查。临床上比较难管理的主要是酒精性肝病患者，这部分人自我约束能力稍差，一部分患者还存在酒精依赖的情况。

酒精性肝病是我国常见的肝脏疾病之一，严重危害人民健康。酒精性肝病是由于长期大量饮酒导致的肝脏疾病。初期通常表现为脂肪肝，进而可发展成酒精性肝炎、肝纤维化和肝硬化。其主要临床特征是恶心、呕吐、黄疸，可有肝脏肿大和压痛，可并发肝功能衰竭和上消化道出血等。严重酗酒时可诱发广泛肝细胞坏死，甚至肝功能衰竭。

雷春亮介绍，春节期间很难完全避免喝酒，但对酒精性肝病患者来说，酒精会加重原有疾病的进展，导致病情急性发作。每年假期，医院门诊收治的肝硬化腹水、消化道出血、肝性脑病的患者都比平常多。

最好戒酒或者控制饮酒量

戒酒是治疗酒精性肝病最重要的措施，酒精性肝病患者要充分认识到只有做到严格的自我约束、彻底戒酒才会拥有长期的健康生活。“节日喝酒在所难免，但建议酒精性肝病患者最好戒酒，或者控制饮酒量，尽量饮用低度酒或不含酒精的饮料。如果实在要喝酒，要避免空腹饮酒，可以在饮酒前适量口服些牛奶、酸奶等，这样可以保护胃黏膜减少酒精的吸收。切忌采用酒后催吐的方法，防止误吸至肺内，以及胃、食道黏膜撕裂引起急性出血。雷春亮提醒，万一发生不适情况，建议尽快就近就医。

千万不能忘记吃药，饮食要适度

雷春亮提醒，对于正在服药的患者来说，一定不要忘记服药，他笑着说，重要的事情说三遍，“服药、服药、服药！”节日期间，平常的生活节奏被打乱，很多人往往会忘记服药。还有些人认为春节吃药不吉利，擅自停药，这些情况对于控制疾病都是不利的。

春节娱乐活动多，不少患者的休息时间可能比平常还少，雷春亮提醒，一定要规划好节日行程，特别需要提醒的是一定不能熬夜，尤其是不能通宵不休息，通宵不休息对身体的损害非常大。

（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员贾卫东）