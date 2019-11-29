寒秋最爱山里红，树树挂满红灯笼。

酸甜适口开脾胃，活血散瘀心脑清。

生津止渴可入药，消食化积肠道通。

江湖郎中施妙手，冰糖葫芦显神功。

儿时最甜蜜的零食要数果丹皮和糖葫芦了，那时觉得吃一串糖葫芦，就没有什么事情是解决不了的了。用山楂制成的果丹皮，也是一种大众化食品。

山楂自古便是有名的“果子药”。山楂是我国的原产植物，已有3000多年的悠久历史，早在古代文献《尔雅》一书中即有记载，称之为“朹梅”，作为药用也有1500多年了。最早载于南朝陶弘景《神农本草经集注》。明代李时珍说“赤瓜、棠梂、山楂一物也”。中医认为，山楂性味酸甘，微温。归脾、胃、肝经。主治消食积，散瘀血，驱绦虫。治肉积，症瘕，痰饮，痞满，吞酸，泻痢，肠风，腰痛，疝气，产后儿枕痛，恶露不尽，小儿乳食停滞。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞、胃烷胀满、泻痢腹痛、瘀血经闭、产后瘀阻、心腹刺痛、疝气疼痛、高血脂症。现代药理研究发现，山楂里含有山楂酸具有抗菌、抗炎、抗肿瘤、抗艾滋病病毒等作用。西班牙学者研究发现，细胞感染艾滋病的病毒，在丝氨酸蛋白酶作用下，会被释出扩散到其他细胞，山楂酸则能抑制丝氨酸蛋白酶的活性。山楂中的类黄酮成分能抗御对人体有害的自由基、强化细胞膜、使受损细胞再生、保护肝脏、抗过敏、防血栓、调节免疫、抗炎、抑制癌肿、延缓人体衰老。山楂中的三萜类化合物，能扩张血管并增加血流量、防止心律不齐、降低血清胆固醇、抗炎等。

山楂虽好，但是也有一些人食用时需要注意。儿童、胃酸分泌过多者、病后体虚及患牙病者不宜食用。脾胃虚弱者不宜多食。儿童在牙齿发育的时候，大量吃山楂对牙齿健康不利，吃完之后要记得及时漱口刷牙，以防损害牙齿。孕妇刚怀孕的时候，难免会有呕吐等反应，常喜欢吃酸的东西，这时不要选择山楂，因为其有破血散瘀的作用，能刺激子宫收缩，易引发流产。

（作者系北京市朝阳中医医院副主任医师）