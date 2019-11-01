宝宝积滞 分“虚”“实”食疗效果好

积滞是宝宝的常见病。广州中医药大学第一附属医院儿科胡小英主任医师指出，这是因为小儿脾胃功能尚不健全，胃酸和消化酶分泌少，酶活力差，正常肠道菌群尚未建立，胃肠动力功能易于紊乱。另外，宝宝生长发育较快，所需营养精微需求较成人多，脾胃运化功能负担较重。饮食不当，比如进食过多肥腻的食物，很容易损伤脾胃，导致积滞。不少父母想通过食疗来帮宝宝调养。不过，小儿积滞也有寒热虚实之分，得在辨证的基础上先分清“虚”“实”再对证调养。

宝宝积滞，胃口变差，父母很着急，希望能通过食疗帮助调养。对此，胡小英从中医的角度分析说，小儿积滞也有寒热虚实之分，如果宝宝肚热腹胀，按压有疼痛感，夜里容易烦躁口渴，大便酸臭、小便发黄，且舌质红、苔黄厚腻的，属于实证热证；如果宝宝腹冷而胀，面色萎黄，神疲乏力，不思饮食，大便稀溏，小便清长，唇舌淡白、苔白厚腻，则是虚证寒证。

想通过食疗来帮积滞的宝宝调理，建议还是先找专业的儿科中医生辨证。下面几道简易食疗方，在分清宝宝积滞的“虚”“实”之后可适当选用，帮助对证调养：

积滞实证食疗方

1.白萝卜鸭肾汤

材料：白萝卜500克，鲜鸭肾1～2个，蜜枣1～2枚。

做法：白萝卜切成小块，鸭肾剖开，保留鸭内金，去污物洗净。上述食材同放入锅中加适量清水，煲1～2小时，调味即可。

作用：健胃消食，去积化痰。

2.消食猪横脷汤

材料：麦芽20克，谷芽20克，山楂5克，云苓20克，猪横脷50克，蜜枣2枚。

做法：猪横脷飞水去血腥味。上述食材一同放入锅内，加适量清水，煲1小时，以少许食盐调味食用。

作用：健脾祛湿，助消化。

3.鸡内金粥

材料：鸡内金6克，陈皮3克，大米30克。

做法：大米淘洗干净，下锅煮沸，水沸后加入鸡内金、陈皮，一同煮粥。

作用：消食行气。

4.马蹄粥

材料：马蹄150克，大米30克。

做法：马蹄去皮，磨碎备用，先将大米加适量清水煲粥，待粥将成时，加入马蹄碎，开煲至粥好，以少量盐或糖调味后食用。

作用：开胃消食，清热利尿。适用于小儿积滞，食欲不振，口干渴，小便短黄。

积滞虚证食疗

1.参术鸭肾汤

材料： 党参9克，白术6克，云苓15克，陈皮1克，鲜鸭肾1～2个，大枣3枚。

做法：鲜鸭肾剖开，保留鸭内金，去污物洗净，大枣切开去核。以上食材连同鸭内金放入锅内，加适量清水，煲1小时即可。

作用：健运脾胃，祛湿导滞。

2.消食鸡蛋羹

材料：山药、茯苓、生麦芽、山楂各15克，共同研成粉末，备用。鸡蛋若干枚，盐、酱油、香油适量。

做法：每次取5克细末，加鸡蛋1枚，清水适量，盐少许，搅拌调匀后上笼蒸熟，出锅后加入少许酱油、香油调味即可。

作用：消食开胃，适用于积滞虚实夹杂的患儿。（全媒体记者翁淑贤 通讯员高烁烁、欧阳学认、张秋霞）