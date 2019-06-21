老年健康血压标准，因人而异
国家老年医学中心、北京医院心血管内科主任医师 齐 欣 □博士研究生 姚思敏
对老年朋友来说，健康血压的标准是什么？
目前，我国对老年高血压的定义为：年龄≥65岁，在未使用降压药物情况下，非同日3次测量诊室收缩压≥140毫米汞柱和（或）舒张压≥90毫米汞柱；如收缩压≥140毫米汞柱，而舒张压＜90毫米汞柱,则称为“老年单纯收缩期高血压”。患者既往有高血压史，目前正在使用降压药物，血压虽然低于140/90毫米汞柱，仍诊断为高血压。
老年高血压患者的主要治疗目标是使血压保持正常水平，但由于年老体弱，患多种疾病，应对患者进行综合评估后，个体化确定降压目标值。
对于65~79岁的老人，首先将血压降至150/90毫米汞柱以下，如果心脑肾血管能耐受，目标血压可降至140/90毫米汞柱以下；年龄超过80岁，降至150/90毫米汞柱以下为合理。如果有明确的双侧颈动脉严重狭窄，不建议过度降压，以保证脑血管血流量。对于合并体位性低血压和餐后低血压的老年高血压患者，避免过度降压。
虽然老年患者健康血压标准的绝对范围无法确定，但在保证正常器官运作基础上，适当降低血压是有益的。一般健康状况良好且无明显高血压靶器官损害的老年高血压患者，降压目标下限可相对低一些，但以不引起患者不适为前提。而状况较差的患者，降压不可过于激进，以相对宽松的策略处理为主。▲
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