足跟痛，艾叶乌梅泡脚

北京读者林女士咨询：我今年62岁，最近一年突然有了足跟痛的毛病，厉害的时候走不了路。朋友给我推荐了一个方子：用艾叶60克、乌梅10个；将乌梅置锅中加水先煎15分钟，放入艾叶再煎5分钟，稍凉后将药液倒入脚盆中；先将患足用蒸气熏蒸几分钟，再把双足放入盆中浸泡数分钟，每日1~2次，连用5~7天。请问专家，这个方子的机理是什么？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：足跟痛常与跟骨增生（骨刺）、跟腱炎等有关，本症以老年人居多。中医认为，足跟痛与肝肾虚导致筋骨失养，或寒湿入侵，引起瘀血阻滞有关。

方中，艾叶味辛苦，性温，可温经和血、散寒止痛、祛湿止痒，煎汤泡脚对风湿性关节炎，以及寒湿侵袭所致的周身酸楚、肌肉疼痛、麻木等，都有较好效果。现代药理研究表明，艾叶有止血、镇痛、抗炎的作用。乌梅味酸涩，性平，有活血散瘀、止痛的功效。《本草纲目》记载，乌梅“止肢体痛……去痹，利筋脉”。艾叶与乌梅煎汤泡脚，具有活血散瘀、除湿止痛的效果，对足跟骨刺、炎症等引起的足跟痛都有较好的疗效。▲