2019 国际心血管疾病药物治疗高峰论坛在京举办

由北京医院、《中华心血管病杂志》、北京杰凯心血管健康基金会共同主办的“第十届国际心血管疾病药物治疗高峰论坛（10thCTSC）”于 2019 年 6 月 6 日至 8 日在北京召开。

本次会议聚焦国内外心血管药物治疗的热点、焦点、前沿领域，同时满足基层医生关注点，以倡导“绿色用药、规范治疗、不忘初心、健康中国”为会议主旨方针，展示心血管疾病学前沿理念与技术，分享临床实践中的药物治疗经验成果，为我国广大临床一线工作者搭建一个心血管疾病药物治疗学互动和交流的平台。

本届会议开幕式由CTSC大会主席、北京医院心内科主任杨杰孚教授主持，原国家卫生健康委员会副主任金小桃、中国工程院院士高润霖、中国工程院院士韩雅玲、中国科学院院士葛均波等专家代表共同出席本次大会。

本届会议就全球心血管健康热点、心律失常、心衰、冠心病、高血压、抗栓等领域聚焦国际心血管疾病学前沿，展现多领域交叉学科热点；同时着重加强基层规范化培训，在血脂、影像、基础医学、康复等论坛共同探讨临床常见热点问题、疑难病例讨论；并且本次会议新热点增加了药物临床试验论坛将现场进行 GCP 培训提高科研及药物临床研究能力，并颁发GCP 证书；更有北京安贞医院妇产科专家团队开展女性健康专题论坛。是一场百花齐放的学术盛会。（陈晨）