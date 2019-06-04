空气污染促生心血管事件机制揭晓

雾霾天，为何心血管疾病发病患者比平时增多？北京大学多个课题组通过跨学科研究，揭示了空气污染影响心血管健康的重要机制。近日，北京大学第一医院心血管内科李建平教授课题组、北京大学公共卫生学院黄薇教授课题组和北京大学基础医学院郑乐民教授课题组，在《循环研究》《动脉硬化、血栓形成、血管生物学》等国际医学期刊连续发表多篇论文，对这一机制进行了系统阐述。

以往的研究证据表明，在统计数字方面，空气污染暴露与动脉粥样硬化、心血管代谢紊乱等密切相关，但其相关生理机制并不明确。

2014年～2016年，李建平等率领的研究团队完成了对73名健康成人的4次临床随访。研究表明，空气污染可通过介导全身性炎症指标升高，引起循环基质金属蛋白酶及其抑制剂和凝血功能指标改变。这一新发现揭示了空气污染可能通过介导全身性炎症反应，增加动脉粥样斑块不稳定性和凝血功能紊乱，继而促使心血管事件发生。研究进一步发现，空气污染可通过引发全身性炎症和氧化应激导致高密度脂蛋白（HDL）功能紊乱，揭示空气污染损害HDL功能进而促进动脉粥样硬化的潜在机制。《动脉硬化、血栓形成、血管生物学》期刊就此研究结果同期配发专家评论，认为该“研究结果可能会引发未来对空气污染和肺功能、HDL代谢，以及心血管疾病间关系的深入研究”。（首席记者刘志勇）