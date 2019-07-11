血管老不老 自己就能测

随着年龄的增长，我们的容颜出现皮肤松弛，皱纹越来越多地布满额头，这是因为皮肤在衰老。除了表面看得见的变化，作为生命通道的血管也会衰老。一般情况下，血管从20岁就开始老化，当存在高血压、高血脂和高血糖的时候，这种衰老便会提前加速。当年轻的冠心病患者拿着自己的报告给医生解读的时候，医生告诉他，你的血管已经如同四五十岁中年人的血管，出现了老化现象。

那么，何为血管老化？正常的血管壁是光滑的，管腔通畅，而且富有弹性。当血管发生老化时，管壁增厚，不光滑，出现不同厚度的斑块，管腔狭窄，血管弹性下降、变脆；严重时，因斑块破裂，继发血栓形成，可造成管腔不完全或完全堵塞时，会出现胸痛、胸闷、头晕、下肢活动时痛，严重者出现气促、晕厥、一侧肢体瘫痪、静息时下肢痛等症状。

自测血管年龄的方法

自测血管年龄法简便易行，每个人都可以试试。下面有12个选项，看看你符合几条。

1.情绪压抑。

2.过于较真。

3.嗜吃方便面、饼干、点心。

4.偏食肉类食品。

5.不愿运动。

6.每天吸烟支数乘以年龄超过400。

7.爬楼梯时胸痛。

8.手脚发凉，有麻木感。

9.忘性大，经常丢三落四。

10.血压升高。

11.胆固醇或血糖升高。

12.直系亲属中有人死于冠心病或中风。

在上面12条项目中，符合其中4项以下，说明血管年龄尚属年轻；符合7项以下，提示血管年龄超过生理年龄10岁以上；符合8项以上，说明血管年龄比生理年龄大20岁以上。后两种情况提示患糖尿病、心脏病、脑中风的可能性较大。

检测血管年龄的其他方法

除了自测血管年龄外，还有很多种检测血管年龄的方法和硬指标。

1.测量血压。若高压和低压相差50mmHg以上，提示血管硬化，即老化。

2.检测动脉硬化指数。该指数= [血总胆固醇（TC）-高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）]÷高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）。

正常数值为＜4。如果动脉硬化指数≥4，说明已经发生了动脉硬化，而且数值越大，动脉硬化的程度就越高，发生心脑血管疾病的危险性也越高。

3.由医院专门设备检测动脉脉搏波传导速度（PWV）和踝/臂血压指数（ABI）。若PWV≥12m/s，ABI<0.9，提示血管硬化，即老化。

4.X线或CT检查发现动脉管壁钙化。

5.血管超声发现血管管壁增厚，出现不同厚度的软斑块、硬斑块或混合斑块，有的甚至引起管腔狭窄。

6.冠脉CTA或有创的冠脉造影检查，可进一步评估冠脉管腔狭窄的程度。

近代著名的临床医学之父、英国医生奚丁汉曾说过，“一个人的动脉有多老，他就有多老”。 由于血管肩负着全身营养物质的运输和代谢产物的转运等多项功能，一旦血管出现老化，预示其发生心血管疾病的风险就会明显增加。

保持血管年轻化的方法

1.合理膳食，包括低盐少油、多素少荤、多食粗粮和蔬菜。

2.减轻体重，使体重质量指数（BMI）控制在25以下。

3.适量中等强度运动，如快步行走、踏车、跑步等，运动时心率达到最大心率的60%左右。

4.戒烟限酒。

5.心理平衡。

6.控制血压，使血压达标，一般高血压患者至少使血压控制在140/90mmHg以下。

7.降低血胆固醇水平，可服用他汀类药物降低低密度脂蛋白胆固醇，以起到软化血管的作用。

8.坚持降糖治疗。