肥胖直接损伤血管
俗话说，一白遮三丑，一胖毁所有。肥胖不仅让人行动迟缓，还会引病上身。英国研究人员发现，肥胖会直接损伤血管，增加心脏病发生风险。
英国牛津大学研究人员对1000名接受心脏手术患者的血液和组织样本进行分析。结果发现，肥胖患者血液中的一种被称为WNT5A的蛋白含量超出正常范围，并且具有较高WNT5A水平的患者往往会在其动脉中显示出更快的斑块积聚进程。这些斑块是脂肪、钙和其他物质的沉积物，往往会阻塞动脉，引发心脏病或中风。进一步研究发现，血管细胞暴露在WNT5A的蛋白中时，该蛋白会分泌出更多“有毒产物”，加速斑块堆积过程。研究人员表示：“如果我们开发出一种治疗方法，可阻止脂肪细胞中的WNT5A产生，或阻断其对血管壁的作用，或许能消除肥胖症，预防心脏病和中风。”
迈克尔德贝基退伍军人事务部医疗中心的心脏病专家萨利姆博士则指出，没有任何药物可以取代健康的生活方式，饮食和运动永远是第一位，即使适度减肥也有益心脏健康。▲（肖 晴）
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