主讲人：首都医科大学宣武医院健康管理科主任 褚 熙 □赵 静

网上有观点说血管堵塞主要是因为血管里面有“垃圾”，这些垃圾长期待在血管内会释放“毒素”，需要定期排毒。

1.血管里真的有垃圾吗？没有！血管里没有所谓的“垃圾”“毒素”，有的只是“代谢终产物”，也就是人在新陈代谢过程中产生的“废物”。这些废物基本上是水、无机盐和尿素、二氧化碳等。

正常情况下，这些废物随着血液被运输到特定器官，最终排出体外。比如一部分水、无机盐和少量的尿素，以出汗的方式通过皮肤排出；大部分的水、无机盐和大量的尿素主要通过肾脏排出。不需要定期清理，也不需要借助任何保健品、排毒产品排出体外。

2.医生说的血管堵塞是什么？医生说的堵塞与“垃圾”“毒素”不是一个意思。它是指长期大量食用脂肪或者脂肪代谢异常者，导致血管里的脂类物质过多地沉积在血管壁。这些脂类物质长期沉积在血管壁进而形成斑块，斑块一旦破裂，就会形成血栓，血栓可能导致血管堵塞，引起脑梗死、心肌梗死等。

当动脉血管堵塞75%以上时，血流量过少就会引起胸闷、气短、头晕、头痛等不舒服的感觉。不过，有时当血管只堵20%~50%，动脉硬化的斑块也会突然破裂形成血栓，阻塞血管，导致中风、心肌梗死等。

3.七类人血管最易堵。（1）肥胖者：体重指数超过28；（2）生活无规律和饮食不当者：爱吃高热量、高胆固醇、高饱和脂肪酸类食物的人群、运动量少且长期静坐；（3）吸烟、酗酒或有高脂血症家族史者；（4）高血压、糖尿病患者；（5）有冠心病或动脉粥样硬化病家族史者，尤其是直系亲属中有早发病或早病死者；（5）已有冠心病、脑血管病或周围动脉粥样硬化病者；（6）40岁以上男性和绝经后女性；（7）80岁及以上高龄老人。

4.血脂多久测一次？（1）20~40岁血脂正常人群至少每5年做1次血脂检查，20~40岁血脂异常人群每年做1次血脂检查；（2）40岁以上的男性和绝经后的女性每年检测血脂；（3）动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）患者及其高危人群，应每3~6个月测定1次血脂；（4）因ASCVD住院患者，应在入院时或入院24小时内检测血脂。