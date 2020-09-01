全民健康生活方式宣传月线上启动

2020年9月1日是我国第十四个“全民健康生活方式日”，为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》和《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》有关要求，深入推进“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，进一步传播和普及健康文明的生活方式，营造良好社会氛围，由国家卫生健康委疾控局指导，中国疾病预防控制中心主办、中国营养学会和中华预防医学会联合主办的全民健康生活方式日主题宣传及宣传月启动仪式于9月1日在人民网·人民健康演播室以网络线上形式举行。今年“全民健康生活方式日”的主题为“健康要加油，饮食要减油”。

据悉，原国家卫生部疾控局、全国爱卫办和中国疾控中心于2007年9月1日发起了全民健康生活方式行动，并确定每年9月1日为“全民健康生活方式日”。目前，全国已有90%以上的县区启动了该行动。

中国疾控中心慢病和老龄健康管理处处长马吉祥主持了会议。国家卫生健康委疾控局副局长吴良有、中国疾病预防控制中心书记卢江、中国科学院院士顾东风、中华预防医学会秘书长梁晓峰、中国营养学会副理事长杨晓光、中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强、中国烹饪协会会长姜俊贤和中华医学会主任医师郭立新等围绕“政策策略”“油与健康”“科学用油”和“疫情形势下健康生活方式”四个主题共话“油与健康”。

领导和专家们还针对健康生活方式助力健康中国建设、健康文明生活方式与疾病防控、油与慢性病的关系、不同类型食用油营养成分和特性、烹调减油技巧、预包装食品标识识等内容进行了分享和交流。

会上，为推广国家卫健委疾控局的减油宣传核心信息，国家卫生健康委、中国疾控中心、中国营养学会、中华预防医学会、中国烹饪协会等多部门共同发起了“减油”联合倡议，倡导全民减油节粮、共“减”共享的健康文明理念，助力健康中国建设。