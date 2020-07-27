2020年“社区小天地 抗疫大作战”主题展示大赛决赛在京举办

7月24日，北京医学会糖尿病学分会社区糖尿病管理学组2020年学术年会曁2020年“社区小天地 抗疫大作战”主题展示大赛决赛在京开幕。

北京医学会封国生会长、中华医学会北京分会党总支书记王建东、北京医院内分泌科主任郭立新、北京协和医院内分泌科肖新华及众多专家出席开幕式。开幕式由北京医院内分泌科潘琦主持。

糖尿病内分泌是本次会议交流核心话题。北京医院潘琦介绍对评估糖尿病慢些并发症具有重要意义的新型血糖监测指标TIR，它不仅可以帮助患者个体化重建血糖稳态，还可作为新的临床研究评估指标和临床方案制定的参考指标。孕妇中碘元素的过量补充和缺乏具有明显的地区性差异，北大医院袁戈恒对这一令人困惑的全球性问题进行辩证分析和解答，详细剖析碘营养与妊娠的复杂关系。Ⅱ型糖尿病治疗药物种类和数量庞杂，需要规范使用。应急总医院李洪梅针对这一问题，结合最新糖尿病指南系统介绍目前各类Ⅱ型糖尿病治疗药物，加深社区医生对糖尿病药物的认识和理解。北京安贞医院马立萍解读中国胆固醇教育计划专家意见，特别强调应将LDL-C作为调脂治疗的主要干预目标，并提出“超高危人群”的新概念。LDL-C同样也是“超高危人群”干预的重要目标，并且对他汀类药物联合降脂治疗给出最新推荐方案。

会议邀请统计学权威专家，北京市疾病预防控制中心信息统计中心主任李刚对科研中如何确定样本量的多少进行剖析。李刚通过现场计算，指出相对误差和绝对误差概念混淆，是导致部分研究样本量选取出现荒谬结果根本原因。

在“社区小天地 抗疫大作战”主题展示大赛决赛环节。为展示基层社区医务工作者在抗击新冠肺炎战斗中的感人事迹，在北京医学会糖尿病学分会相关领导的积极倡导和推动下，2020年北京医学会糖尿病学分会社区糖尿病管理学组“社区小天地 抗疫大作战”主题展示大赛于3月正式启动。经前期预赛，共十名选手和两名打擂选手进入决赛。

决赛分首轮现场展示和二轮抽题问答两个阶段。首轮展示中，12名选手通过演讲、朗诵、现场患者教育等各种形式再现抗疫战斗中的社区工作场景，分享社区抗疫经验体会。

第二轮以现场问答形式进行。选手从题库中随机抽取题目，现场答题。题库内容节选自郭立新科普名作《睿眼观糖》，包含糖尿病药物治疗、糖尿病与生活方式、糖尿病并发症、患者精神健康、孕妇或更年期妇女等特定人群与糖尿病多个方面，密切贴近基层社区糖尿病防治的实际。王建东、郭立新、洪天配、窦京涛、肖新华、李全民分别对6位选手进行专业点评。评委专家们都认为选手对社区糖尿病管理都有一定了解，随着分级诊疗的推进，需要更系统地开展糖尿病相关培训，使社区医疗人员掌握更多的慢病管理知识和技能，从而能更好地管理好糖尿病，体现社区在慢病管理的优势。