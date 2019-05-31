性爱中也要“聊”起来
可以直接说出感受，也可用呻吟表达快感
若想增强性福感，伴侣间加强沟通非常关键。最近来自美国阿肯色大学的一项研究进一步表明，不仅性爱前后要交流，性爱过程中交流也能提升亲热满意度。
为了搞清楚性爱中的交流（包括言语、非言语沟通）能否提升性爱满意度，研究人员对398名志愿者的性生活进行了调查分析。结果发现，性爱过程中沟通越多，男女双方的性爱满意度越高，对促进婚姻关系也有好处。研究报告发表于《性与婚姻治疗杂志》上。
性爱中的沟通方式因人而异，伴侣们可根据各自的性格特征来选择。比如，如果双方都比较奔放，那不妨直接说出自己在性爱过程中最强烈的感受；有些夫妻可能对表达性快感的、露骨的语言感到不适，那双方性爱中可以增加非语言交流，如享受的表情、呻吟等，以分享性快感；也可以尝试抓住伴侣的手，引导其至自己所希望被爱抚、被关注的部位。无论怎么做，只要一个在“表达”，一个在“接收”，就有利于提升性爱满足感和满意度。▲
（李 伟）
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