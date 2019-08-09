抚摸腿部，给前戏热身

前戏，和性爱过程一样重要。它有助于放松，让彼此更好地进入状态，继而享受美好的春宵一刻。前戏运用得当，能达到事半功倍的效果。美国《男性健康》杂志总结性治疗师的建议，帮助男性找到女人的性爱开关，开启美妙性生活。

腿部抚摸。作为主要的“热身”环节，先要抚摸她的腿，从大腿根部到脚踝。接下来，把注意力集中在脚上，抚摸她的脚后跟和脚上其他部位。然后集中精力在脚趾，分别拉伸。如果你通过亲吻脚趾来结束这一部分，会得到额外加分。

重质量，不重时长。做你和对方都想做的，提高前戏质量，而不是时间长短。如果遇到拿不准的事，不妨直接问问对方。总之，做两个人都喜欢的事，就能事半功倍。

阴部按摩。阴蒂是最需要集中注意力的地方，但要注意方法。直接刺激阴蒂不一定能带来快感，可以按摩阴唇顶部相接的地方或沿着阴蒂一侧按摩，要比直接摩擦阴蒂头部好得多。最有效的办法是询问女方的感受，或者直接让她引导你的手。

探索全身。前戏中不要只盯着一个部位，女人全身上下都遍布敏感地带，要花点时间关注伴侣全身，而不仅仅是她的下半身。试着爱抚其他部位，如颈部、背部、耳朵、腹部或手腕。

别说太多话。当你想要营造一种氛围，建立一种兴奋感时，要注意措辞。一般的规则是，调情的话语要简明扼要，挑一个身体部位，告诉她有多性感，或者描述你对她的幻想。

鼓励她的积极和勇敢。在她主动采取行动时，花点心思回应她，让她知道你喜欢她的主动。

知道何时进入“正题”。通常，充足的前戏会令女性进入兴奋状态，加速阴道润滑，这时可开始性爱，但如果彼此一开始就状态极佳，偶尔跳过前戏也完全可以，不必拘泥于固有的规则。▲