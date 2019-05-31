我国妇幼健康服务质量和可及性达到新水平

“妇幼健康是我们健康水平的重要标志，也是一个国家文明程度的重要标志，应该说新中国成立70年来，我国妇幼健康事业取得了很大提升。”国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）新闻发言人、宣传司司长宋树立说。5月27日，国家卫健委召开《中国妇幼健康事业发展报告（2019）》专题新闻发布会，记者从会上获悉，在日前国家卫健委发布的2018年卫生健康事业发展统计公报中，一组数据特别引人关注：“我国人均期望寿命达到77岁，我国孕产妇死亡率从2017年的19.6/10万下降到18.3/10万，婴儿死亡率从6.8‰下降到6.1‰。”

“上一周，我们在世界卫生大会上，由我国联合其他国家共同召开了初级卫生保健主题边会，介绍了我国初级卫生保健和妇幼健康的工作进展成效，得到了世界卫生组织、有关国际组织和各有关国家的高度认同和充分肯定。”宋树立说。

国家卫健委妇幼司司长秦耕表示，妇女儿童健康是全民健康的基石，是衡量社会文明进步的标尺，是人类可持续发展的基础和前提。

据统计，截至2018年，全国共有妇幼保健机构3080家，妇产医院807家，儿童医院228家，从业人员近64万人，年门诊量4亿人次，年住院1379万人次，床位33.8万张，各类医疗机构中妇产科和儿科床位数持续增加，保障妇女儿童健康的主阵地更加稳固。

“我国努力为全体妇女儿童提供系统、连续的妇幼健康服务。”秦耕说，“服务公平性、可及性不断增强，妇幼健康主要服务指标和结果指标在城乡间、地区间差距不断缩小。”

秦耕表示，我国妇女儿童健康保障更加完善。一方面健全法律法规体系，加强制度保障，将妇幼健康核心指标和重点政策措施纳入各级政府目标考核，推动各项工作落实。另一方面加强妇幼健康投入保障，实施基本公共卫生服务项目和妇幼重大公共卫生服务项目，建立了覆盖13.5亿人的基本医疗保障制度，形成了保基本、抓重点、广覆盖、兜底线的妇幼健康保障制度。

党的十八大以来，妇幼健康事业迎来了新的历史时期。世界卫生组织宣布中国消除新生儿破伤风，标志着我国妇幼健康服务质量和可及性达到新水平，妇幼健康工作由“保生存”向“促发展”转变。

“通过全面落实妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇专案管理、危急重症救治、孕产妇死亡个案报告和约谈通报等5项制度，全力保障母婴安全。以《母子健康手册》应用为抓手，加强信息化建设，大力推进基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本医疗保险等相关政策有效衔接，努力实现从胎儿到生命终点全生命周期健康服务。”秦耕举例说。(记者 鄢光哲)