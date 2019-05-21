放疗前准备和放疗中饮食方面的注意事项
北京大学肿瘤医院放疗科主任 王维虎教授
放射治疗不仅应用广泛，疗效也很确切。既可单独使用，也可与手术、化疗等配合，作为综合治疗的一部分，以提高肿瘤的治愈率。放疗对人体有什么副作用？放疗期间又有哪些注意事项呢？
放疗的概念是什么？
有很多人听到放疗都有点害怕，因为在生活中经常会看到“射线危险请勿靠近”，但实际上，放疗是肿瘤治疗的重要手段之一，将射线精准的聚焦到肿瘤局部，从而达到治疗的目的。
放疗前要做哪些准备？
放疗不是简单的用机器照一下，在临床工作中，医生首先要询问和察看患者的身体状况以及临床表现，配合相应的查体，根据一些影像资料以及病理结果等来确定病人是否要做放疗，要进行什么样的放疗。
患者确定要接受放疗后，先用体模对患者进行进行精准的体位固定，然后进行模拟CT或核磁扫描，然后把CT、核磁图像传到计算机系统上，由专业的放射治疗科医生确定哪些地方需要放疗，哪些器官需要保护，然后根据患者治疗的目的给予合适的放疗处方剂量。
靶区范围和处方剂量都确定以后，再交给训练有素的医学物理师来设计放疗计划。接下来还要对这个计划进行验证，判断其能否达到治疗的要求。
在放疗期间，患者的饮食有哪些讲究？
建议：保持均衡的饮食，通过摄入自然食物来获取营养、增强体质，一般不建议使用补品和营养液。从科学角度来讲，并不是吃得越补越好，因为这些营养病人不一定能吸收。
按照以前的饮食习惯来就好，也不需要特别忌口。但有一些患者在治疗过程中可能会出现食欲下降，这时要鼓励患者进食。还有些患者在治疗过程中会出现相应的口腔黏膜或食管的副反应，此时不能吃刺激性的食物，防止造成额外的损伤。
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【专家简介】
王维虎，北京大学肿瘤医院放疗科主任，教授、博士生导师。海峡两岸医药卫生交流协会肿瘤防治专家委员会副主任委员，北京医学会肿瘤放射治疗学分会副主任委员及肝癌放疗学组组长，中国抗癌协会肿瘤放射治疗学分会胃癌学组副组长。
擅长：腹部肿瘤的放射治疗。
出诊时间：周一上午专家门诊。
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