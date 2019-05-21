本期节目：面对放疗该如何抉择？权威专家为你解析

肿瘤的治疗上有“三驾马车”：手术、放疗、化疗。放疗在肿瘤的治疗中扮演着越来越重要的角色，约65%的肿瘤患者在整个治疗过程中需要接受放射治疗。不仅应用广泛，疗效也很确切。究竟什么样的肿瘤疾病要选择放疗？治疗周期要多久？

选择放射治疗的因素到底有哪些？

患者情况：放射治疗是局部治疗，如果病变非常广泛而且患者体质很差，甚至没有办法躺在治疗床上，这样就很难实施精准治疗。

肿瘤类型：有些肿瘤对放射性比较敏感，比如淋巴瘤或者生殖系统肿瘤。也有对放射线比较抗拒的，比如肉瘤。不同的肿瘤类型，不同的患者，需要有不同的放疗方案，正因此，放射治疗对医生的专业性要求更高。

放射性治疗如何选择治疗时长？

放射治疗要根据患者的身体状况、肿瘤期别、治疗目的等进行综合评估，从而选择不同时长的治疗方案。

针对肿瘤早期同时不适合手术的病人，可以选择体部立体定向放疗，简称为SBRT，这是一种每次大剂量、少分次的放疗方法，一般治疗5次就可结束整个放疗疗程。但更多的患者在临床治疗中采用的是常规放疗，一般要进行25次左右，有的放疗次数可能更多，会达到30多次。

如何判断放疗的疗效？

大多数肿瘤患者就诊时都有一定的症状，比如咳嗽、咳血、疼痛等，经过放射治疗症状减轻或者消失，就说明治疗是有效的。肿瘤标记物下降或者趋于正常、检测指标或者影像有相应的变化，都可以判断疗效。

需要提醒的是，不同的肿瘤、不同的患者治疗反应可能不一样，有一些患者治疗后病情很快就改善，有的患者可能要等一段时间才会改善。

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【专家简介】

王维虎，北京大学肿瘤医院放疗科主任，教授、博士生导师。海峡两岸医药卫生交流协会肿瘤防治专家委员会副主任委员，北京医学会肿瘤放射治疗学分会副主任委员及肝癌放疗学组组长，中国抗癌协会肿瘤放射治疗学分会胃癌学组副组长。

擅长：腹部肿瘤的放射治疗。

出诊时间：周一上午专家门诊。