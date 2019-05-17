高血压患者感到不适随时量血压 中老年人至少每6个月测量一次
今日是世界高血压日。专家提醒，我国有两亿多高血压患者，根据国际诊断标准，人们在未服用降压药物的情况下，收缩压≥140毫米汞柱，或舒张压≥90毫米汞柱，如果符合其中一项或两项，应引起重视。中老年人最好每半年量一次血压。
长沙市第一医院心血管内科二病区主任李迎表示，高血压分继发性和原发性两种。如小张和老王都发现血压升高，经过系列检查，小张发现了肾上腺肿瘤，做了外科手术，高血压痊愈，他患的是继发性高血压，在血压升高中占5%；老王的高血压不是由其他疾病引起的，是原发性高血压，需终身服药，这种情况在血压升高中占95%。
高血压病让人头痛、头晕、胸闷、心悸、气促、乏力，注意力不集中，记忆力减退等，就像一颗子弹，主要射向人体的心、脑、肾脏、血管和眼，造成冠心病、脑卒中、心力衰竭等疾病，还能使人体肾功能衰竭、眼底出血，所以又称“沉默的杀手”。
“肥胖、过度劳累、情绪波动、口味过重、常吸烟酗酒，都会使血压数值升高。”李迎表示，良好的生活方式，如低盐低脂饮食、规律运动、戒烟限酒、情绪稳定都能使血压正常。有研究得出，肥胖者减重10公斤，收缩压可下降约20毫米汞柱；膳食限盐（每日摄入食盐小于6克），收缩压可下降2～8毫米汞柱。
李迎建议，中老年人至少每6个月测量一次血压；高血压患者应经常测量，不舒服时随时测量，提倡家庭血压测量。此外，降压治疗应个体化。一般高血压病人，应将血压降至140/90毫米汞柱以下；65岁及以上的老年人收缩压应控制在150毫米汞柱以下；合并肾脏病变、糖尿病或病情稳定的冠心病者，一般应将血压降到130/80毫米汞柱以下。（全媒体记者 杨蔚然 通讯员 郭仙）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn