高血压患者感到不适随时量血压 中老年人至少每6个月测量一次

今日是世界高血压日。专家提醒，我国有两亿多高血压患者，根据国际诊断标准，人们在未服用降压药物的情况下，收缩压≥140毫米汞柱，或舒张压≥90毫米汞柱，如果符合其中一项或两项，应引起重视。中老年人最好每半年量一次血压。

长沙市第一医院心血管内科二病区主任李迎表示，高血压分继发性和原发性两种。如小张和老王都发现血压升高，经过系列检查，小张发现了肾上腺肿瘤，做了外科手术，高血压痊愈，他患的是继发性高血压，在血压升高中占5%；老王的高血压不是由其他疾病引起的，是原发性高血压，需终身服药，这种情况在血压升高中占95%。

高血压病让人头痛、头晕、胸闷、心悸、气促、乏力，注意力不集中，记忆力减退等，就像一颗子弹，主要射向人体的心、脑、肾脏、血管和眼，造成冠心病、脑卒中、心力衰竭等疾病，还能使人体肾功能衰竭、眼底出血，所以又称“沉默的杀手”。

“肥胖、过度劳累、情绪波动、口味过重、常吸烟酗酒，都会使血压数值升高。”李迎表示，良好的生活方式，如低盐低脂饮食、规律运动、戒烟限酒、情绪稳定都能使血压正常。有研究得出，肥胖者减重10公斤，收缩压可下降约20毫米汞柱；膳食限盐（每日摄入食盐小于6克），收缩压可下降2～8毫米汞柱。

李迎建议，中老年人至少每6个月测量一次血压；高血压患者应经常测量，不舒服时随时测量，提倡家庭血压测量。此外，降压治疗应个体化。一般高血压病人，应将血压降至140/90毫米汞柱以下；65岁及以上的老年人收缩压应控制在150毫米汞柱以下；合并肾脏病变、糖尿病或病情稳定的冠心病者，一般应将血压降到130/80毫米汞柱以下。（全媒体记者 杨蔚然 通讯员 郭仙）