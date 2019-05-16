专家谈牙齿矫治的几个误区

误区一

正畸导致牙齿提前松动脱落？

专家：牙周炎才是牙齿脱落真凶

正在北京大学口腔医院就诊的患者小陈，曾因牙齿不齐影响美观而有意寻求牙齿矫正治疗，但她又看到网上有人说正畸会导致牙齿提前脱落，一度令她犹豫不决。

昨日是第3个“世界正畸健康日”。以“健康微笑·受益一生”为主题的专家义诊和健康宣教活动在北京大学口腔医院举行。北京大学口腔医院正畸科教授贾绮林回答了小陈等患者关心的问题。他指出，常规正畸是通过牙槽骨生理性改建来完成牙齿的移动，正畸治疗后不会造成牙齿松动脱落。有研究表明，正畸后的患者在80岁以后仍留有20颗牙的比例较未经正畸治疗的患者高。如果患者接受的是正规正畸治疗，一般不会影响到牙齿的健康。

贾绮林说，导致牙齿松动脱落的首要元凶，非牙周炎莫属。而牙周炎最重要的致病因素是牙菌斑。通俗地说，牙齿刷不干净容易得牙周炎，牙齿容易松动脱落。牙周炎患者通过牙周系统治疗可以去除牙石、牙菌斑，消除炎症，在良好的炎症控制的基础上可以进行正畸治疗。但如果不进行牙周系统治疗，或正畸过程中口腔卫生维护不良，牙周炎会进一步加重，这就可能发生牙龈退缩，甚至牙齿松动脱落。

贾绮林说，患者在正畸治疗前应根据情况进行牙周治疗，在正畸过程中配合良好的刷牙方式，维护好口腔卫生，远离牙周炎的困扰。

此外，很多患者对正畸过程中是否要拔牙存在误解，认为拔牙对健康有害。贾绮林说，拔牙矫正在口腔正畸中是很常见的、成熟的治疗方式，不会损害患者健康。拔牙治疗是为了解决牙量骨量不调的问题，一般情况下，牙列拥挤、面部前突的患者需要在正畸过程中拔牙。

误区二

隐适美矫治技术只能做简单病例？

专家：完全可以做复杂病例

昨日是第三届“世界正畸健康日”，今年的主题是“健康微笑，受益一生”。近几年热门的隐形牙套矫正方法——隐适美矫治技术虽受到患者欢迎，但是口腔专业人士认为一些人对该技术的认知存在误区。

国内最早从事隐适美矫治的正畸专科医生之一、普瑞美口腔美学正畸专家欧阳莉说，隐适美矫治技术相比较传统的固定矫治器，因外形美观而广受患者欢迎，但是口腔工作者及患者对其的认知有很多误区。

欧阳莉介绍，该技术在医生操作层面存在两个误区：一种观点是认为隐适美只能做简单病例。事实上，只要患者具备良好的依从性，医生具备足够的理论知识和临床经验，适时加入一些辅助手段，隐适美完全可以做复杂病例。另一种观点则认为隐适美无所不能，没学过口腔正畸学的医生更适合学习和开展隐适美矫治。其实隐适美矫治不仅要求医生充分了解隐适美牙套的特点，更要具备口腔生物学、生物力学的理论知识以及有关临床经验和临床应变能力。

而正畸患者对隐适美矫治的态度也几乎是两个极端：一种是过于谨慎，另一种则是过于放松。

持过度谨慎态度的患者往往是受对该技术持悲观认知的医生影响。持过度放松态度的患者普遍认为，隐适美美观舒适，好刷牙，不影响吃东西，轻轻松松就能把牙齿矫正好。然而，隐适美固然美观舒适，但仍需要饭前饭后摘戴牙套；虽然好刷牙、不影响吃东西，但治疗期间对刷牙的清洁效果要求非常高，饭后不仅要认真刷牙，还要用牙线仔细清洁牙缝，否则一戴上牙套，牙齿表面残留的软垢就会被闷在矫治器里面，更容易造成蛀牙。

“作为医疗工作者，要以患者需求为导向，不断提高技术能力。患者则要找到有丰富治疗经验的正畸专科医生，同时自身也要不懈努力。”欧阳莉说。