甲状腺结节=甲状腺癌？NO！

本期节目：甲状腺结节“不纠结”

甲状腺结节是一种症状，而不是一种疾病，通常超声检查会提示甲状腺结节，可以是单发结节或者多发结节，结节可以分好坏，需要进一步检查它的良恶性，因此，体检查出甲状腺结节不要惊慌，一定要区分良性和恶性，这样才能做相应的处理。

中科院肿瘤医院肿瘤头颈外科主任徐震纲教授介绍说，甲状腺结节从超声一开始就需要判断良恶性的问题，除了超声检查的影像特征外，最常见的是穿刺检查，临床称为细针穿刺细胞学活检，即抽出一些细胞在显微镜下判读，根据细胞核的形态，还有细胞核和胞浆之间的关系来判断良性还是恶性。

然而，是不是所有查出甲状腺结节的人都需要进行穿刺呢？

徐教授告诉我们，并不是所有检查出甲状腺结节的人都需要穿刺，穿刺是有指征的，比如超声要根据很多指标分级，级别越高的恶性可能性越大，这种病人就常常需要做穿刺，而超声检查考虑为良性、结节生长缓慢、结节直径较小，则不需要穿刺。

另外，针对大家疑虑较多的问题：穿刺会不会引起针道转移、播散？徐教授指出，从有细针穿刺以来国际上做了很多研究，到目前为止还没有实证医学的证据说穿刺的穿刺道有播散或者转移的，这是细针穿刺。

但是还有一种是粗针穿刺，细针穿刺是抽出几个细胞做检查，就跟打针一样。还有粗针穿刺是取出一条组织来，然后做病理学的诊断，除了看细胞的形态以外还要看组织结构，这个诊断准确性比较高，但是粗针穿刺确实有过在针道上播散的案例，因此更提倡大家做细针穿刺。

只有极个别的情况下，细针穿刺无法诊断的情况下，个别病人或者瘤比较大，生长比较迅速，细胞学无法判断，这时候可能就需要用到粗针穿刺，所以具体用什么方法做穿刺检查需要大夫根据病人的具体情况来做决定。

甲状腺结节的治疗方法都有哪些？

得了甲状腺结节，除了服用药物之外，是不是只能进行手术开刀治疗呢？是否还有其它的治疗方法？徐教授就这个问题给了我们答案。就良性结节而言，临床上称为结节性甲状腺肿或甲状腺腺瘤，多数无需治疗；个别情况下结节囊性变或者出血结节生长较快或伴有疼痛、压迫喉返神经引起声音嘶哑、压迫食管引起吞咽不畅、结节向下生长进入上纵膈、较大的结节影响颈部外观等。出现上述情况，就需要手术治疗了。许多患者不希望进行手术开刀治疗，尤其是女性患者，目前包括国内和国际上都有人研究不开刀来处理良性结节。

从治疗手段来说，有人探索无水酒精的注射，用无水酒精注射的病人常常是合并囊性变的病人，而且结节比较大。把针穿进去以后把囊液抽出来，打一点无水酒精，造成局部的凝固，然后组织的炎性反应，最后瘢痕化使结节逐渐缩小。

另外，现在比较热门的还有射频消融治疗。射频治疗在国际国内发表的文献看，对于甲状腺良性结节还是有比较好的效果。但是对于恶性的甲状腺结节射频治疗有它的局限性，所以射频治疗对于恶性甲状腺结节来说目前并不提倡。

【专家简介】

徐震纲，主任医师，中国医学科学院肿瘤医院头颈外科主任、大外科主任及教研室主任、医院伦理委员会主任、协和医学院临床外科学系副主任；中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会候任主任委员、中国抗癌协会甲状腺肿瘤专业委员会副主任委员、中国研究型医院协会甲状腺专业委员会副主任委员。

擅长：头颈外科的各类手术，包括各类肿瘤根治性手术、挽救性手术、功能保留性手术、姑息性手术、各种一期修复手术以及各种复发、疑难、危重病人的非标准化手术。

出诊时间：每周四上午（特需）

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