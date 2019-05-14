你听说过“懒癌”吗？

本期节目：甲状腺结节“不纠结”

我们形容一个人懒，就说他得了“懒癌”，而医学上真的有一种肿瘤也被人们称为“懒癌”，它就是甲状腺癌，尤其是不伴有淋巴结转移的甲状腺微小癌（也就是肿瘤直径小于1厘米的分化型甲状腺癌）。因为其发展的非常慢，有些人一辈子这个癌可能并不发展，因此我们叫它懒癌。

但有时懒癌不“懒”，处理不当也会威胁生命。本期人民好医生特别邀请到中国医学科学院肿瘤医院肿瘤头颈外科主任徐震纲教授与我们一起来聊一聊甲状腺癌相关话题。

人民好医生：甲状腺结节和甲状腺癌之间是什么样的关系？是不是结节发展到一定程度就会演变成癌症？

徐震纲：这是大家非常关心的一个问题，总认为包块长到一定程度就会变成不好的。实际很多研究发现，甲状腺如果是良性的结节，随着时间的推移真正恶变情况极为罕见，反而是大的结节旁边会出现小的结节，像撒芝麻一样，慢慢长成黄豆大、花生米大，有可能是不好的。所以在我们临床的处置过程当中发现，如果超声检查在良性结节周围发现有恶性征象的小结节反而有问题，我们专门对小结节做细针穿刺细胞学检查结果是恶性的。对于大家来说，并不是说时间长了就会恶变，有一辈子也是良性的。

人民好医生：如果说这个结节是良性的，应该如何处理，是说放在那不要管了，还是要像对待恶性结节一样严谨认真的治疗呢？

徐震纲：其实甲状腺良性结节是一个缓慢生长的过程，多数的病人长到什么程度呢？可能三年五年长一点，十年八年又长一点，这是多数人的情况，无需治疗。极个别的人里面有囊性变或者出血结节生长较快或伴有疼痛、压迫喉返神经引起声音嘶哑、压迫食管引起吞咽不畅、结节向下生长进入上纵膈、较大的结节影响颈部外观等。出现上述情况，就需要手术治疗了。

一般的情况下，我们都会建议病人观察，观察按照时间间隔一般每年做一次超声检查，看它有没有长大的趋势，有没有新的结节，有没有旁边有小的不好的结节，而这种小的不好的结节，混在大的良性结节里，常常是潜在的危险，你不去检查不容易发现，等你发现长到很大可能已经是后患无穷了，比如淋巴结已经转移了，或者转移到其他地方了，这样对人体的危害比较大。

人民好医生：治疗甲状腺良性结节，除了手术的治疗方法和服用药物之外，还有哪些治疗方法？

徐震纲：正如前面提到的甲状腺良性结节多数不需要治疗，观察就可以，也不必药物治疗。对于一些稍大的甲状腺良性结节目前有些超声医生在进行一些尝试，比如超声引导下无水酒精注射、超声引导下射频消融等，可以使结节明显缩小。

目前，甲状腺癌的治疗最主要的三大武器，一个是外科手术，第二是内分泌治疗，第三是碘131治疗。对于不同的病理类型治疗方案有差异。人们更纠结的是体检发现甲状腺微小癌，要不要手术，是不是可以密切观察。研究发现多数甲状腺微小癌生长缓慢，可以多年没有变化即所谓的“懒癌”。有些微小癌可以在医生的建议下，密切观察，推迟手术。

但这是有条件的，必须是微小癌为单发的、位于甲状腺包膜内、不靠近气管、不在甲状腺背面、没有颈部淋巴结转移、无甲状腺癌家族史及幼年辐射接触史。需要专业医生进行充分评估作出是否需要手术的决定。毕竟有些“懒癌”不懒，失去最佳治疗时机就得不偿失了。

【专家简介】

徐震纲，主任医师，中国医学科学院肿瘤医院头颈外科主任、大外科主任及教研室主任、医院伦理委员会主任、协和医学院临床外科学系副主任；中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会候任主任委员、中国抗癌协会甲状腺肿瘤专业委员会副主任委员、中国研究型医院协会甲状腺专业委员会副主任委员。

擅长：头颈外科的各类手术，包括各类肿瘤根治性手术、挽救性手术、功能保留性手术、姑息性手术、各种一期修复手术以及各种复发、疑难、危重病人的非标准化手术。

出诊时间：每周四上午（特需）

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