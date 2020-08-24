□中国中医科学院西苑医院外一科主任医师 张晓军 □南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师 尤长宣

本报记者 水 欣

随着体检普及，越来越多的结节被发现。很多人查出结节后非常纠结，既担心日后会癌变，又怕贸然手术后发现是良性的，自己白挨一刀。一份吉林省长春市甲状腺疾病手术统计报告显示，9216例经手术治疗的甲状腺结节患者中，恶性肿瘤患者仅占10%。这说明，大家对结节还存在很多误区。本报记者就此采访权威专家，为大家梳理结节的来龙去脉。

每个人或多或少都有结节

结节是指一类不同于正常组织的异常成团的身体组织，形状有圆形、椭圆形和不规则形。其“个头”有大有小，一般的直径都不超过3厘米；直径小于1厘米时，称为小结节；直径小于0.5厘米时，称为微小或细小结节。“长结节是比较普遍的现象，如果用细致的影像检查的话，每个人身上或多或少都会发现一些结节。”南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师尤长宣说，结节可能藏匿于皮下、肺部、乳腺、甲状腺、前列腺等各部位。它们大多没有症状，有的因为体积小且在体内，患者平时可能看不到也摸不着，直到体检时才发现。以常见的肺结节来说，粗略统计我国可能有1.2亿肺结节患者，其中8000万患者都是小于0.8厘米的小结节。

中国中医科学院西苑医院外一科主任医师张晓军说，从中医角度来看，结节多与气结、血瘀有关。很多人工作压力大，情绪容易压抑，再加上熬夜、饮食不规律等不良生活习惯，容易导致人体肝气郁结，气机不畅，再加上血行不利，出现血瘀，导致结节。从现代医学来讲，只要是身体有细胞的过度增殖，都可能形成结节，但具体成因尚不明确，且诱发因素很多，如细菌感染、内分泌紊乱、局部有异物、空气污染、基因突变、电离辐射等。

乳腺结节、甲状腺结节和肺结节是检出率最高、最常见的三类结节。乳腺结节不能算是一种真正的病，更多是某些疾病的表现，如乳腺增生、乳腺纤维腺瘤、乳腺癌等。乳腺结节的形成可能是乳房发生感染或损伤，或是内分泌紊乱、基因突变等刺激细胞增殖导致。甲状腺结节多长在“喉结”下方、气管两旁的甲状腺内，可能与遗传、甲状腺囊肿、慢性炎症、高碘或缺碘、电离辐射等有关。肺结节可能是由于吸入过多灰尘等物理刺激或肺部炎症等，导致肺细胞过度增殖，“抱团儿”堆积到一起，就形成了肺结节。

大多为良性，恶性也别怕

发现结节后，人们最关心“它对健康是否有害”。张晓军说，结节性质分良性和恶性，多数是良性，可与人长期共存，不会对健康造成较大影响。数据称，95%以上的甲状腺结节、肺结节和90%以上的乳腺结节都是良性的。“结节性质一般从诞生初期就决定了，良性结节恶变几率很小。”尤长宣说，直径小于1厘米的结节，恶变几率非常微小，像常见的因炎症感染、异物入侵形成的结节，多数也不会癌变。而恶性结节会不断变大，积攒越来越多突变基因，“进化”为癌。其实，发现恶性结节也算是件“好事”。因为恶性结节发展成癌可能要经过几年时间，早期发现它，可以给患者治疗留下缓冲期，在发生异变前切除结节，就能大大降低患癌风险。

张晓军指出，推断结节的性质要通过触诊结合影像检查。乳腺结节要靠彩超、钼靶、核磁等检查；甲状腺结节要靠彩超、CT、造影检查；超过1厘米的肺结节要拍胸片，小于1厘米的要做CT及核磁检查。不论结节生长在哪个部位，主要都靠综合其大小、形状、质地、边缘是否有毛刺、有无破溃浸润、有无压痛、倍增时间快慢等特征来评估其良恶性。如果触感较硬、直径较大、形状不规则、有钙化倾向、短期增殖速度快的结节，恶性风险很高，一定要按“金标准”确诊，即做穿刺活检或通过切除结节后进行病理诊断。

正确治疗，心里别有“结”

专家表示，发现恶性结节后，需根据医生建议及时清除。而对于良性结节，是否需要干预还没有定论。初次发现结节后，2~3个月要复查一次，如果没有变化，时间可拉长到半年或一年复查一次。有的结节虽然是良性的，但它可能引起局部疼痛等症状，或是长在特殊部位，可能压迫周围正常组织、造成危害的，要及时干预，在医生诊断必要时进行手术切除。比如，有的肺结节伴随炎症感染，可能引起咳嗽胸闷，需进行对症治疗；有的甲状腺结节会压迫气管和腺体，诱发咳嗽、甲亢或甲减等，需进行切除。

尤长宣强调，在处理结节上，不少患者还有误区。比如，有的患者误认为切了结节能防癌，就不顾结节是良性，要求赶紧切掉，这样贸然手术可能会给身体带来不必要的创伤。还有的患者发现结节后，盲目采取按摩推拿、局部针刺、热疗、服用保健品等方式治疗，结果越按越坏。尽早就医，听取医生建议才是最佳处理方法。

张晓军说，结节有一定的性别“偏好”，比如女性激素周期变化明显，是乳腺结节和甲状腺结节的高发人群，而男性更容易有吸烟等不良习惯，是肺结节高发人群。总体上，结节发病率随年龄增长而增加，高龄者、有家族病史者、饮食作息不规律者、长期情绪不良者等都是高危人群，每年要坚持定期体检，尽早发现。除此之外，专家们还给出以下防治建议：

心情要舒畅。结节作为一种“结症”，对女性影响大。建议日常注意规律作息，避免过度劳累，保持心态平和，多与亲友倾诉，以免 “积郁成结”。

饮食要均衡。结节更青睐肥胖、糖尿病等慢性病人群，饮食不规律、吃得太油腻等都会影响内分泌系统。因此要保持饮食均衡，戒烟酒，多运动。

发挥传统医药的优势。目前没有明确有效的西药可治疗结节，普遍认为定期观察即可。但传统医学中，一些中药发挥缓解或治疗作用。常用中成药有逍遥丸、小金丸、消瘰（luǒ）丸、夏枯草片、大黄蛰虫丸等。汤剂方面，肺结节可服用“射干麻黄汤”，由射干、麻黄、生姜、细辛、紫菀、款冬花、大枣、半夏、五味子组成。甲状腺和乳腺结节推荐“柴胡疏肝散”，引经药为柴胡和青皮，加味不同，甲状腺结节加黄药子、夏枯草，乳腺结节加丹皮、栀子。

一饮一食散结方。“一饮”为玫瑰蚕豆花茶，玫瑰花和蚕豆花有助疏肝理气，可对甲状腺结节和乳腺结节起预防作用。“一食”为凉拌海蜇皮，海蜇皮能消肿降压、软坚化痰的作用。▲