老人健身 “野路子”不科学还伤身

【热搜现象】老人自创健身方法：头撞硬物、头悬双杠、仰天长“笑”……

【专家解释】一味进行不科学的强力锻炼，可能导致本身疾病加重，甚至诱发其他意外发生

头撞树、甩鞭子，或者一群人围在一起仰天长“笑”……一些中老年朋友的健身“野路子”视频频繁登上网络热搜。这些“野路子”让人看得“不明所以”，被网友们戏称为搞笑的衍生物。

中老年人群的养生，以公园散步、唠嗑为主，太极拳八段锦为辅，而在网络上的热门视频里，突然画风都变了。不过专家有话说：这些方法不但不科学，还会给身体带来伤害。如果一味进行强力锻炼，可能导致本身的疾病加重，甚至诱发其他意外发生。

错误方法健身 扰民又伤身

这些中老年朋友健身的“野路子”，可以分为三类。首先，贴近自然派。一切从模仿动物开始，动物会通过蹭树干来弥补手短挠痒够不着的痛苦。现在的中老年人为了更加贴近大自然，纷纷模仿这样的动作。先围绕树木“施法”，再与树进行亲密互动，用双手拉着树干做引体向上，用手臂和后背摩擦树桩，甚至还有老人用头撞树，丝毫不顾树的承受力。

不过也有不少中老年人，选择同样是柱状物的钢管，光着上身挺着胸脯用头频繁撞管，哐当作响，不知他的头，是否能承受得了？有些老人觉得以上互动方式太简单，为了挑战自我，甚至将身体弯成乌龟状，双手双脚并用在地上爬行锻炼，有些人速度堪比猫科动物。更有甚者，每日都会穿上全身豹装，四肢着地模仿豹子的动作，在楼梯上爬行。

其次，随地健身派。有些老人认为，年轻人玩小区的健身器材，没有发挥出器材的优势。他们不用双手拉把手，而是双脚踏步机，双手疯狂挥舞，四肢全部运动起来，姿态虽然认真，但看起来并不协调；单手抓单杠，全身像钟摆一样左右摇摆；脚倒挂单杠，身体180度荡起来；用绳子绑双杠，双手拉绳子，以自己为中心做轴，双脚悬空360度表演“爱的魔力转圈圈”；甚至还有用绳子挂在自己的下巴，悬空360度表演“爱的魔力转圈圈”。这些动作不仅对自己的身体有危害，甚至有可能伤害到身边经过的路人。

再次，增进互动派。为了增强人与人之间的交流，老人们不再用脚踢毽子，他们用头来接毽子；年轻人打篮球用胯下运球秀操作太简单，一些老年朋友已经把胯下运球运用在了打羽毛球上；晨昏时老人们竖中指和胸贴胸的组团舞蹈，引起路人的一片惊叹；甘肃省兰州市滨河路一位老人甩鞭子锻炼，鞭炮般“啪、啪”的声音，吓人又吵人；山东省滕州市的一群大妈，每天入夜张开双臂仰天长笑，魔性的笑声，夸张的动作，让周边居民直呼“瘆得慌。”

专家解释“野路子”或会导致疾病加重

医院相关科室的专家都认为，老人们健身的“野路子”，比如哈哈大笑、甩鞭子、头撞树等，不仅不科学还伤身。

举个例子，老人用甩鞭锻炼，真的对颈椎病、肩周炎等疾病有益处吗？对此，厦门大学附属第一医院急诊外科主治医师陈晓辉说，老年人本身韧带肌腱组织弹性变差、关节活动范围小，再加上骨质疏松，不宜选择甩鞭子等需要频繁扭动的锻炼方式。如果患上肩周炎，可以适当功能锻炼，但主张循序渐进，动作幅度和强度由小到大。如果贸然做甩鞭等剧烈运动，可能会导致粘连的肩关节周围组织强力撕裂，最终造成二次损伤。另一方面，很多老人会误把其他类型的损伤，误认为肩周炎、颈椎病等。比如，肩袖损伤表现形式与肩周炎类似，但应以适当休息为主。如果一味地进行这种强力锻炼，可能导致疾病加重。

“‘笑一笑，十年少’，‘哈哈哈’是欢乐的外溢。”陈晓辉医生还提到，全国多地“蔓延”的入夜老人聚群“大笑健身”，与运动健身一样，是促进健康的有效方法，欢乐兴奋等精神因素可以改善激素水平。然而，这一“无痛苦也有收获”的健身方式，却招来了比广场舞更多的非议。夜里突然爆发的一阵大笑，对周边居民而言如同魔音灌脑，熟睡的人可能被吵醒。另一方面，许多老年朋友，本身有心脑血管疾病，用力大笑可能会导致血压骤然改变，诱发心脑血管意外发生。

陈晓辉医生说，无论是老年朋友抑或年轻人，均不主张用头撞硬物。因为人的脑组织被坚硬的颅骨所包裹，如同豆腐被装在坚硬的盒子内，而撞击盒子，盒子本身不会损伤，但里面的豆腐可能遭到伤害，出现脑挫伤和脑出血等情况。而且老年朋友因为脑萎缩，颅内容积增大，脑出血等情况可能表现出的症状较晚，更易延误治疗。

针对不文明使用健身器材，陈晓辉医生表示，踏步机不用双手拉把手、四肢全部运动起来，容易失去平衡，导致跌倒摔伤或者扭伤；单手抓单杠，全身像钟摆一样左右摇摆，容易造成上肢的肌腱韧带拉伤；脚倒挂单杠，身体180度荡起来，和以自己为中心做轴，双脚悬空360度旋转，老人平衡和身体协调性差，做这一类动作，容易造成摔伤和眩晕发作。另外，用绳子挂在自己的下巴，悬空360度旋转，同样容易导致颈椎损伤，严重时会导致脊柱的骨折脱位、瘫痪等严重后果。厦门大学附属第一医院耳鼻咽喉科副主任医师林勤表示，这个动作可能会造成喉损伤，造成呼吸困难，甚至会窒息死亡，不可轻易尝试。文/王珉