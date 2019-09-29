主讲人：东南大学附属中大医院骨科主任医师 李永刚 □博士 韦继南

进入秋季后，肩关节更易受冷空气的侵袭，诱发肩周炎。如何在秋季谨防冻结肩来袭？确诊后又该如何规范治疗？这期为大家一一解答。

肩周炎, 全称为肩关节周围炎，是以肩关节疼痛和活动不便为主要症状的常见病症。炎症导致关节内外粘连，表现为关节活动受限、疼痛，肩膀好像冻结了一样，动弹不得，疼痛难忍,所以又称“冻结肩”。

“冻结肩”原因有很多，比如外伤、手术、炎症等。有时特指在50岁左右，无明显诱因情况下出现的肩关节疼痛、僵硬、活动受限。因其在45~65岁的人群中最常见，也有人称之为“五十肩”。

冻结肩最典型的表现就是肩部疼痛，昼轻夜重，肩关节各个方向的主动、被动活动均受限，以外旋受限最为明显。肩袖损伤、肩袖肌腱炎、肩关节撞击征、关节滑膜炎等肩关节局部病症都可以引起冻结肩，天气变化受凉后会诱发病情加重，患者肩关节功能出现明显障碍，比如无法自己穿衣服，若得不到有效的治疗, 会严重影响生活质量。

肩周炎一般有三大临床特征：一是疼痛，二是活动功能障碍，三是肌肉萎缩，病程分为三期，即急性期、粘连期、恢复期，总病程约一年左右，经过及时治疗与积极的锻炼可以减轻痛苦，有利于缩短病程。

急性期：也称炎症期，以肩关节疼痛为主要表现。炎症初期，肩部疼痛难忍，常有日轻夜重的特点。在急性期应减少运动，充分休息。剧烈活动不利于炎症吸收，反而加重炎症，造成日后更广泛的关节粘连。急性期治疗应以消炎止痛为主。

粘连期：以疼痛减轻、出现肩关节活动受限为主要表现，常常影响日常生活，如手不能向上举起等。这段时间应以功能锻炼为主，最常用的锻炼方法是面壁爬墙——面对墙壁站立，用“患侧手指”沿墙缓缓向上爬动，使上肢尽量高举，到最大限度，在墙上作一记号，然后再慢慢向下回到原处，反复进行。

恢复期：是肩关节疼痛基本消失，关节功能开始恢复至完全恢复的阶段。这段时间也以功能锻练为主，进行“面壁爬墙”锻炼。

需提醒的是，很多患者认为冻结肩不需要治疗，慢慢养就好了，其实这种观点是错误的。虽然冻结肩是一种自愈性疾病，大部分不需要手术治疗，但对于伴有严重关节挛缩及关节活动功能障碍者，若经过非手术治疗无明显缓解，应考虑外科手术治疗。

目前常见的手术治疗方式是关节镜下的关节囊松解术，这是一种微创的手术方式，通过几个小口就能将冻结的肩关节进行彻底松解，肩膀疼痛得到明显缓解，生活方面能够逐渐自理，且手术安全、复发几率小。

那么，如何在秋季有效预防冻结肩呢？需做到以下几个方面。

1.注意肩部保暖，尤其是夜晚。入秋以后，早晚较凉，夜晚睡觉时肩部容易着凉，导致肩周炎发作。

2.加强锻炼，增强肩关节肌肉锻炼。比如跳广场舞、打太极拳、进行双臂悬吊，或使用拉力器、哑铃等器械，但要注意运动量，以免造成肩关节及周围软组织损伤。

3.纠正不良姿势。对于经常伏案工作的人，久坐后要起身做些舒展运动，避免长期的不良姿势造成慢性劳损和积累性损伤。

4.注意易引起继发性肩周炎的相关疾病，如糖尿病、颈椎病、肩部和上肢损伤等，密切观察是否产生肩部疼痛症状，保持肩关节的活动度。一旦肩部不适要及时治疗，切忌拖延；对于有肩周炎病史的中老年人，不要提过重的物品，尽量远离潮湿环境。▲