王静成：建设智慧医院的出发点是以人为本

人民网北京5月11日电（董童）11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。苏北人民医院医疗集团理事长王静成在接受媒体专访时表示，智慧医院建设和打造医院信息系统的出发点都应该是病人，真正体现以人民为中心。

苏北人民医院医疗集团理事长王静成接受采访

王静成指出，智慧医院的建设，应和医院整体信息化建设联动推进，既要符合国家政策文件要求；也要做好整体设计，不能“碎片化”。智慧医院建设要围绕病人就医更加便捷、诊疗更加精准规范、医务人员负担更加减轻、科研教学更加高效等方面，提升医院精细化管理水平，实现“三个转变、三个提高”。

王静成谈到，近年来，苏北人民医院围绕全生命周期，提升医院智慧服务水平。院前，全方位推行预约诊疗工作。从2005年推出预约挂号后，目前已经实现多途径分时段精准预约；打造检查服务中心，实现检查项目分时段预约；构建集约式入院服务管理平台，整合住院统一预约、预处置及术前评估功能，既能节约医保资金，减轻患者负担，也能提高质量安全水平。院中，搭建人工智能服务平台，与国内知名企业合作成立智能医疗研究合作中心，建设影像智能诊断、临床决策支持等系统，病人诊断治疗更加精准。院后，建设出院患者、专科、MDT等统一随访平台，为出院患者提供康复指导；将互联网医院与分级诊疗信息平台进行融合，畅通院医联体双向转诊及上下联动服务；倡导“健康教育+健康管理”相结合，基于患者个体化需求，推进智能化精准健康宣教。

王静成指出，电子病历是智慧医院建设的重要组成部分，医保支付、三级公立医院考核等都依赖于高质量的电子病历系统。苏北人民医院已经建成以电子病历为核心的临床诊疗一体化信息系统，在此基础上，进一步打造集成平台和数据中心，联通医院内外的智慧服务初步建立，既提升了医务人员的工作效率，也进一步方便了患者。

最后，王静成表示，未来人工智能、可穿戴设备的发展是大势所趋，将在大健康服务中得到更广泛运用，满足人民群众日益增长的全生命周期健康需求。