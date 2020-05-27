王静成：完善应急管理与分级诊疗体系，推动大健康产业发展

人民网北京5月27日电 26日，全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫情防控常态化下的改善医疗服务”主题论坛上，王静成表示，新冠肺炎疫情暴露了目前公共卫生体系建设上存在部分短板，医疗卫生系统面临挑战和机遇，我们应当抓住机遇，尽快建立健全具有中国特色的应急管理与分级诊疗体系，推动大健康产业发展。

王静成认为，将人工智能、大数据等现代科学技术赋能大健康产业，将为进一步改善医疗服务提供巨大助力。据王静成介绍，苏北人民医院医疗集团正在筹划，将人工智能穿戴设备运用在养老和慢病防控方面，并通过新的技术手段带动家庭医生签约和医联体建设。

王静成表示，新冠肺炎疫情也暴露了我国在公共卫生应急管理体系等方面存在短板，要总结经验、吸取教训，深入研究如何改革完善疾病预防控制体系和重大疫情防控救治体系，健全统一的应急物资保障体系等重大问题，抓紧补短板、堵漏洞，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

“分级诊疗成功之时就是国家医改成功之日。”王静成指出，要不遗余力地推进分级诊疗建设。王静成认为，基层医疗机构是目前国内医疗体系的短板，推进分级诊疗过程中必须要重视基层能力提升。

论坛上，王静成强调，现代信息技术是改善医疗服务能力的关键，要不遗余力的推进互联网医院建设。同时王静成也提醒，互联网医疗发展过程中要与医保部门协调好，医保支付方式要给予充分支持，线上互联网医院的服务价格体系还需调整。

据王静成介绍，苏北人民医院医疗集团在互联网医院建设方面进行了多年尝试，实现了预约挂号等多种功能的线上线下业务的贯通，构建了云门诊、云会诊、云查房、云转诊、远程手术指导等多项服务，打通了处方流转、在线医保支付等难题。下一步，苏北人民医院医疗集团将进一步拓展线上服务范围并提高服务质量，调动患者以及患者家属的参与度。

“改善医疗服务行动永远在路上。”王静成在论坛上表示，要把改善医疗服务行动常态化，在医院发展过程中只有不断改革创新，不断深化举措，才能赢得患者信任，建立和谐医患关系，才能取得改善医疗服务行动计划的圆满成功。