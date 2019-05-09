世界卵巢癌日：专家称70%卵巢癌确诊时已是晚期

8日是第七个“世界卵巢癌日”。被称为“沉默的杀手”的卵巢癌，早期症状不明显，隐匿性强。等到症状明显时，往往已经到了晚期。中国抗癌协会妇科肿瘤专委会主任委员、重庆大学附属肿瘤医院妇科肿瘤中心学科带头人周琦教授表示，70%卵巢癌确诊时已是晚期。

周琦称，卵巢癌虽然有早期发现难、死亡率高的特点，但养成良好生活习惯，做好日常筛查和预防，尤其是BRCA基因突变的女性，尽早接受遗传咨询和基因检测，实现“全程管理”，将“妇癌之王”变为“可控”慢性病。

相比乳腺癌、子宫颈癌，人们对于卵巢癌比较陌生。根据重庆市2018年新发肿瘤登记报告显示，卵巢癌发病率为7.99/10万，发病率较低，这也是很多女性没有引起重视的原因之一。不过，全国肿瘤登记中心相关统计显示，过去10年间，我国卵巢癌发病率增长了30%，死亡率增加了18%。卵巢癌在妇科恶性肿瘤中5年生存率最低，仅为39%。

周琦说，卵巢癌起病位置隐匿，善于伪装，缺乏早期特异性症状，导致很多患者最初没有反应。随着病情发展，会逐渐出现腹胀腹痛、以及盆腔包块和腹腔积液等症状，但此时大多已进展到了中晚期。

“卵巢癌有三个70%：70%卵巢癌确诊时已是晚期，约70%的生存期不超过5年，治愈以后约有70%会复发。”周琦说，卵巢癌的高发年龄在45至60岁之间，一般女性终生罹患卵巢癌风险约为1.3%。

不过，如果出现BRCA1或BRCA2基因突变的女性，患癌的风险将显著增加，“发病率可以达到20%，甚至有相关研究表明可达40%。”周琦说。

美国好莱坞女星安吉丽娜·朱莉因携带BRCA突变基因，她患卵巢癌的风险为50%，患乳腺癌的风险高达87%。为了避免癌症的发生，她选择了预防性切除卵巢和双侧乳腺。

周琦还介绍了这样一个案例：去年，60岁王丽(化名)的妹妹不幸患上了卵巢癌，BRCA基因突变。担心出现家族遗传，王丽接受了基因检测，发现BRCA基因也出现了突变，患卵巢癌的风险非常高。为了保险起见，王丽最终选择了预防性卵巢切除。

“家族中有直系亲属罹患卵巢癌、乳腺癌等的女性，我们建议到肿瘤专科医院接受遗传咨询和必要的基因检测。”周琦说，这可以帮助她们确定是否发生基因突变，从而明确患病风险，做到及时的预防和干预。

除了遗传因素和环境因素，晚婚晚育、曾患卵巢良性肿瘤、子宫内膜异位症、不良生活习惯如抽烟、喝酒等，均为卵巢癌的高危人群。

目前，卵巢癌还缺乏十分有效的筛查手段，但高危人群定期做妇科检查还是很有必要的。“高危人群应该每年做一次超声检查，出现不适症状或进入围绝经期女性，可做CA125+HE4肿瘤标志物联合检查。”周琦建议，广大女性要养成良好的生活习惯，加强锻炼，增强体质，提高免疫力。“这对于卵巢癌，甚至是所有癌症的预防都是非常有用的。”

周琦说，对于卵巢癌而言，应打造“全程管理”模式，从预防阶段开始，养成良好的生活方式，做好相应筛查和必要的基因检测；治疗阶段，不论是早期还是晚期，均应尽早进行手术治疗，尽量切除肿瘤，术后配合化疗为主的综合治疗；康复阶段，患者应接受维持治疗，从而使得生活质量提高，无疾病进展生存期延长，从而延长总生存期。(韩璐 熊志翔)