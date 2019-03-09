这三个因素是血糖达标的“拦路虎”

“肾功能、低血糖和体重增加，这看似不相关的三者，却成为阻碍血糖达标的恶性循环。因为低血糖和体重增加是影响达标的因素之一，肾功能不全影响降糖药物的选择，而血糖不达标则会加速糖尿病肾病的进展;最终造成对患者治疗沉重的负担。”北京大学人民医院内分泌科纪立农教授表示。

据了解，低血糖是最为常见的不良反应之一，显著增加微血管疾病和大血管疾病风险;中国2型糖尿病患者中，肾病患病率为30%—50%，较正常人预期寿命平均缩短16年，死亡风险增加三倍。因此，“兼顾治疗目标、预防并发症并改善生活质量，以患者个体化治疗需求为核心考量日渐成为糖尿病患者治疗策略制定的标准。”

阻击糖尿病肾病——这些检查少不了

西安交大二院肾病内科主任医师桂保松：糖尿病患者应定期检查肾脏大小，有条件者应定期检测肌酐清除率及肾小球率过滤，以及采用放射性免疫方法测定尿中的微量白蛋白，还可作运动激发试验，看尿蛋白是否会由阴性转阳性等，均有助于早期发现糖尿病性肾病。

防范低血糖——老年人是高危人群

北京医院内分泌科主任医师郭立新：老年糖尿病患者更易发生低血糖，除与药物因素有关外，还与老年人的生理机能减退有关。老年人胰升血糖素、生长激素和肾上腺素释放减少，这几种激素均为升血糖激素，分泌量减少意味着对血糖的调节能力减退，一旦因药物及其他因素引起低血糖反应，则很难及时产生应激反应，因此，老年糖尿病患者的低血糖发生多较为严重而且持久。

老糖友必须要加强低血糖的防控，最好清晨起床后、三餐之前和睡前各测1次血糖;适当放宽老年患者的血糖控制目标，如糖化血红蛋白可由6.5%放宽至7.0%以内，空腹血糖在7mmol/L以内，餐后1小时血糖在9mmol/L以内;严格遵医嘱用药，切莫自行增加药量;按时进餐，切莫随意增大运动量，并在外出时随身携带糖果以作备用。



参考资料

①中新网：2型糖尿病治疗药物替格列汀将展开中国推广

②健康时报2013年07月18日：阻击糖尿病肾病——这些检查少不了

③健康时报2018年10月16日：老糖友更易低血糖