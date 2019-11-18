“互联网+医疗健康”实现血糖精准管理

为更好地惠及百姓，展示血糖精准管理的科学体系，中国健康促进基金会在国家卫生健康委员会有关司局和广东省卫生健康委的大力支持下,于2019年11月16日在广州市召开2019年血糖精准管理高峰论坛暨血糖精准管理观摩会。

与会专家田晨光表示，目前中国糖尿病患病率高且治疗管理不甚理想，信息技术创新可以推动落实分级诊疗政策；相比传统医疗，远程管理能够带来服务观念升级，通过数字化管理模式，有效改善糖尿病患者的血糖控制。血糖精准管理公益行动项目借助e控糖.血糖精准管理互联网工具为主诊医生提供了一个院外血糖精准管理管理平台，在对患者血糖动态监测跟踪的基础上，可以为广大糖尿病患者提供个体化管理、全病程控制的“互联网+医疗健康”新型服务，应用场景涵盖病房模式、专科门诊模式、医联体赋能模式，帮助患者有效控制血糖稳定达标、预防并减少并发症的发生、提高生活幸福指数；医联体赋能模式也实现上级专科医生与基层社区医生在院外血糖精准管理方案制定、日常血糖管理在线无缝指导和沟通，让基层社区医生得到手把手的在线指导，让有限的专科医生资源价值倍增，高效高质量服务糖尿病患者，促进了医联体分级诊疗真正落地执行。

暨南大学附属第一医院内分泌卢筱华主任分享了科室覆盖长期跟踪随访患者248位患者的情况；来自广州、金华、郑州、恩施等参与单位展示通过互联网+血糖精准管理案例。同时，与会专家对血糖精准管理的发展和方向提出了很多宝贵的指导意见。

在5G时代的背景下，借助于互联网技术手段，主诊医生通过e控糖.血糖精准管理平台，在专业护士的帮助下，实现对自己首诊后的糖尿病患者进行远程综合管理，把患者糖代谢紊乱及时处理在当下，预防低血糖与高血糖事件及各种并发症的发生，真正实现对糖尿病患者的院外动态跟踪随访、个体化管理和全病程控制。血糖精准管理公益行动项目组也呼吁更多的内分泌专家加入项目，跳出院内“三分治”，投身院外“七分管”，健康中国任我行，造福更多的糖尿病患者，让糖尿病患者的生活有了真正的依靠。

与会人员共享血糖精准管理优秀案例成果，大家一致认为血糖精准管理事业是人间正道、任重道远。深入开展血糖精准管理公益活动，惠及更多的患者，在健康中国行动的道路上，做出自己的贡献。

会议期间，与会人员参观了暨南大学附属第一医院血糖精准管理体系展示。该院负责人介绍，内分泌科通过新一代智能血糖监测系统、主诊医生远程监控、专科护士管理等院外血糖管理的专业化体系，搭建了一个首诊后的远程血糖精准管理中心；在血糖精准管理中心每个医生能远程监控管理自己患者的血糖情况，把患者糖代谢紊乱处理在当下，远离低血糖与高血糖事件以及各种并发症。内分泌科医护团队根据每一个患者具体病情，制定个体化血糖精准管理方案：血糖监测方案、血糖控制目标、用药方案备忘、热量控制方案、复诊方案、院外照护方案；在远程血糖管理过程中，患者执行个体化血糖精准管理方案进行日常血糖管理，医护团队会根据患者日常的血糖波动情况、用药、饮食、运动等进行个体化的监控管理。内分泌科医护团队可实时接收到糖尿病患者的每一次血糖测量结果，远程监控管理患者的每一次血糖，针对异常血糖进行及时干预，及时进行治疗方案优化、饮食、运动、用药安全等方面专业指导，把糖代谢紊乱处理在当下，保障血糖平稳达标。