吴尊友：有引导，有监管，健康传播要“融”合发展
人民网北京3月7日电 （王晓华）3月7日，中国疾病预防控制中心研究员吴尊友做客由人民网·人民健康主办的"健康中国人"系列圆桌论坛。在人民健康与趣头条共同举办的"融媒体背景下的健康传播探析"专场论坛中，吴尊友表示，健康传播既需要媒体引导也需要制度监管，有引导，有监管，“融”合发展。
中国疾病预防控制中心研究员 吴尊友
吴尊友指出，老百姓对健康的渴望和需求越来越强烈，融媒体在健康传播上对生活方式的引导发挥着重要作用。“健康中国”战略强调“治未病”和防病。如何做到这两点，宣传的意义重大。
吴尊友建议，专家做科普工作应形成制度化，而不是凭着个人热情。让专家把高深的医学知识用百姓能理解的语言表述出来，把正确的信息传递出去，不仅拓宽了生命的宽度，也延长了生命的长度。
吴尊友认为，每个人都是健康的第一责任人。需要学会自己筛选、甄别、判断信息，要甄别哪些信息适用于自己，哪些要谨慎判断。在自媒体传播方面，他提出要注意加强监管，加强清理错误信息。
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