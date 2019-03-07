徐滔代表：用新思路迎接融媒体时代健康传播的新挑战

人民网北京3月7日电 （尹莉娜）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。全国人大代表、北京电视台副总编辑徐滔在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛上表示，融媒体时代为健康传播工作带来了新的挑战，主流媒体要不断探索传播的新思路和新方法，把权威、可靠的健康信息传播出去。

全国人大代表、北京电视台副总编辑 徐滔

徐滔代表指出，融媒体时代，以移动互联网为载体的新兴媒体具备信息碎片化、渠道多元化、表达个性化的特点，易于传播、分享和互动，这给健康传播提供了便利的同时，也带来了一些问题。

徐滔谈到，目前健康传播工作面临的问题，一是渠道管控难，每个手机都是一个媒体终端，信息源头难以监管，而新媒体自带的“社交网络”属性，又让信息传播呈现一种爆炸式的裂变，在极短时间内就有可能形成广泛影响力；二是新媒体的信息生产和发布门槛低，而健康类信息又天然具有高关注度和强扩散性，于是很容易成为一些公众号吸引流量的工具；三是辨别难度高，信息生产和传播的成本很低，而受众辨别这些信息真假的难度却很高，其中大部分都涉及专业医学知识，所以给劣质信息的传播提供了可乘之机。

面对这些挑战，主流媒体应如何发挥传播力、引导力和公信力，为大众提供权威可靠的健康传播信息？徐滔代表认为，主流媒体应努力发挥自身的品牌优势和资源优势，针对互联网传播进行内容再造，通过图文发布、在线直播和短视频等多种形式，为观众提供权威、新鲜、易懂、交互性强的原创健康内容。

通过北京卫视健康品牌栏目《养生堂》和《我是大医生》的经验，徐滔分享了探索融媒体传播的心得。这些栏目在新媒体平台上发布的内容不是电视节目的片段截取，而是根据新媒体用户需求和传播特性，全新定制的专属内容，呈现方式变得更加年轻化、时尚化和幽默化，题材侧重于年轻人的健康“痛点”，但内容同样来自三甲医院的主任医师级专家。

徐滔认为，首先，建立融媒体的传播矩阵，深度布局新媒体平台；其次，提高健康传播的参与度，有意识地发挥融媒体的技术优势，吸引观众实时参与到健康知识的学习和分享里来；第三，加强健康传播的年轻化，从传播内容到表达方式都更贴合年轻大众的审美取向。

以北京卫视与趣头条的战略合作为例，徐滔进一步阐释将与新媒体平台一起利用新技术新玩法，创造更新的平台级健康互动内容，依托于趣头条“放心看计划”等针对大健康内容领域的扶持推广计划，让一二线城市的年轻人，乃至四五线城市里刚刚触网的一些中老年朋友，能够在网络中免费的看到如《养生堂》栏目中的健康常识，享受到这些顶级的医疗专家的公益服务。

“无论是传播渠道的扩展还是呈现方式的创新，最终服务的都是内容本身，目的都是要将科学、权威、有价值的健康知识和理念传递给更多人。”徐滔说。