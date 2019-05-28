第二届“自然健康传播奖”启动 聚焦职场女性健康创意传播方案

5月24日，由清华大学国际传播研究中心和澳佳宝研究院共同主办的第二届健康传播研讨会在京举行。会议以“汇聚传播力量，关爱职场女性健康”为主题。

中国疾控健康传播中心主任崔颖表示，解决好妇女儿童等重点人群的健康问题，是实现健康中国的重要内容。从去年《中国城市职场女性健康绿皮书》的调研来看，所有年龄段女性均面临亚健康的挑战。多年来，疾控健康传播中心也始终致力于促进中国女性健康水平的提升。但也离不开学界、媒体界和产业界的支持参与，希望各方能够共同推动这项事业的发展。

澳佳宝中国市场部总监李珏强调，澳佳宝一直致力于在中国市场进行健康传播和消费者健康教育。2018年年底，与清华大学国际传播研究中心共同发布了《中国城市职场女性健康绿皮书》，聚焦职场女性健康困扰，并提供专业、科学的健康建议。今年将延续这一主题，通过加强与媒体记者的探讨交流，将女性健康传播这一事业进一步做深、做精。

研讨会上，澳佳宝研究院院长Lesley Braun博士与北京大学精神卫生研究所暨北京大学第六医院党委书记、主任医师王向群教授分别从营养平衡和心理健康的专业角度分享了职场女性正确应对压力的理念和方式。

王向群教授还在现场支招如何缓解情绪，他分享三条技巧，第一，要面对现实，不刻意对抗，和平相处，带着症状做你该做的事情；第二，调整人际关系，能够与你面对面交流的人，不评判、不批评、能倾听、能理解，远离负性情绪的人，建立一个强大的支持系统；第三，养成健康的生活方式，适当运动、保证充足睡眠、合理均衡饮食、限制咖啡因摄入、避免酒精和尼古丁。

清华大学健康传播研究所副所长苏婧表示，在提升健康科普水平、加强科学健康知识的传播上，媒体工作者承担着重要的角色。健康传播有其专业性和特殊性，它不仅要求媒体工作者有优秀的文字能力，还需有很高的科学素养。

第二届“自然健康传播奖”也在会上启动。该奖项是由清华大学国际传播研究中心与澳佳宝研究院2018年首次发起，旨在激励记者们产出更有影响力的健康作品。今年将设立深度报道奖学金计划，鼓励媒体记者针对职场女性健康状况以及健康管理宣传科普深入报道，呼吁社会各界关注女性健康。2019年“自然健康传播奖”将邀请专业评委组评审，评选三个最有深度、有温度的“城市职场女性健康”深度报道方案。（王晓华）