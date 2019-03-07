付凤环：医生群体是健康传播的主力

人民网北京3月7日电 （邓睿）3月7日，中国医学科学院肿瘤医院党委副书记付凤环做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛中，付凤环表示，医生群体是健康传播的主力，健康传播的主阵地，需要媒体与医院协同打造。

中国医学科学院肿瘤医院党委副书记 付凤环

随着新媒体时代到来，人们每天都处于信息爆炸的环境中。新媒体技术虽然抹平了时空阻隔，也凸显出权威、可信的内容短缺问题。在这一背景下，医院如何做好健康传播，让人们获得更多高质量、有价值的健康信息？

付凤环认为，首先要让权威的健康信息占领传播阵地。“人人都可以成为自媒体人，但不是人人都可以成为专业的健康信息的生产者和传播者。”她认为，医院要像抓医疗质量一样抓医学知识的科普工作，让医生群体成为健康信息生产的主力军。

其次，医院要培养更多的医学科普人才，建立起科普人才队伍。付凤环认为，要在医学生阶段就培养学生的科普意识、锻炼科普能力。“优秀的医学专家不一定是优秀的科普专家，科普能力需要培养和锻造。”

此外，媒体有传播的优势，医院要借力媒体，形成传播合力。“医院有自己的官网、报纸和微信号，也算是一个小型融媒体，但如何把产出的健康信息更好地传播出去，需要借助媒体的专业平台。”但她坦言，媒体求快、医院求稳，双方有时会存在信息不对等的情况，容易导致信息误导。因此她建议，媒体与医院、记者与医生之间应当增进交流加强沟通，形成合力，让高质量、有价值的健康信息通过好的传播形式发挥出最大效力，服务于社会大众对健康信息的需求。