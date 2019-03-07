潘力：中医药是国家的瑰宝，是融媒体传播的亮点

人民网北京3月7日电 （许晓华）3月7日，中国传媒博物馆馆长、中国传媒大学广播产业研究所所长潘力教授做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康与“趣头条”共同举办的“融媒体背景下的健康传播探析”专场论坛中，潘力表示，中医药是国家的瑰宝，是融媒体传播中不可或缺的亮点。

中国传媒博物馆馆长、中国传媒大学广播产业研究所所长、教授 潘力

如何在对外传播中医药文化时，赢得广泛认同？潘力认为，要从以下五个方面入手。

从国际化传播背景角度出发，中医养生在国际化传播中有独特的魅力，可挖掘的空间非常大。如中医药理论，包括饮食的烹饪、健身等，与我国传统文化的内涵，结合非常紧密。所以，从国际化视野的背景角度考虑，能彰显医学文化的内容。

从传播策略考量出发，健康已经成为未来生活的时尚。“健康中国”的主题已经深入到各个层面。潜移默化中，大众对中医药的依赖已经非常深入。如果从中医药养生理论，融合中医健康旅游来传播，可能更有传播意义。

从国际传播理论体系的角度。可以考虑基础理论、公共理论、市场认同理论等。

从构建媒介素养的角度，把提升媒介素养进行培训，作用就更加有效。如通过如何利用互联网，利用新媒体的共享平台来进行有效传播。

从国内高校养生流行趋势角度考虑，这一股力量不能忽视。现在年轻人对健康的关注度不比中老年人低，特别是一些时尚人群更加关注生活方式的传播。